Colin Burgess był pierwszym perkusistą AC/DC. Jego przygoda w tej grupie dość szybko się zakończyła, ale wierni fani tej kapeli doskonale pamiętają czasy muzyka, kiedy ten jeszcze grał w zespole. W połowie grudnia dowiedzieliśmy się o odejściu perkusisty.

Colin Burgess nie żyje. Jest oficjalny komunikat AC/DC

"Jest nam bardzo smutno słysząc o odejściu Colina Burgessa. Był naszym pierwszym perkusistą i bardzo szanowanym muzykiem. Daj czadu tam, gdzie poszedłeś" - czytamy na oficjalnym profilu grupy na Facebooku. Przyczyna zgonu 77-latka nie została podana. Pod wspomnianym postem widać natomiast masę komentarzy od przejętych fanów perkusisty. "Bardzo smutne wieści", "Spoczywaj w pokoju Colin", "Zrobiłeś kawał dobrej roboty dla zespołu" - czytamy w sieci. Warto zaznaczyć, że Burgess był perkusistą AC/DC na samym początku, czyli od listopada 1973 do lutego 1974 roku. Został jako pierwszy wyrzucony z legendarnego zespołu. Stało się tak chwilę po wydaniu hitu „Can I Sit Next to You Girl" oraz koncercie w klubie Chequers w Sydney. Postawa perkusisty podczas jednego z wydarzeń nie spodobała się pozostałym członkom zespołu, wskutek czego został zwolniony. Colin Burgess tłumaczył, że prawdopodobnie pewna substancja została dosypana mu do drinka i dlatego zachowywał się w dziwny sposób. Taki powód jednak nie pozwolił mu zatrzymać posady.

Colin Burgess grał także w innych zespołach

Pierwszy perkusista AC/DC spełniał się także w popularnej australijskiej grupie rockowej - The Masters Apprentices. Grał w tym zespole w latach 1968–1972. Kilkanaście lat później nie tylko Burgess, ale też inni członkowie zespołu trafili do australijskiej galerii sław ARIA. Muzyk grał ponadto w Good Time Charlie oraz His Majesty.

