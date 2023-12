Agata i Piotr Rubikowie jak zapowiedzieli, tak zrobili. Para rozpoczęła w tym roku nowy etap w życiu i wyprowadziła się do Stanów Zjednoczonych. Małżeństwo urządza się na miejscu i stoi przed wyborem zakupu nieruchomości. Póki co jednak mieszkają w apartamencie, z którego rozciąga się rajski widok na ocean. W ich budynku znajduje się też basen, o który dba sztab pracowników. Agata Rubik poinformowała, że z okazji świąt Bożego Narodzenia społeczność jej bloku ma zamiar zorganizować imprezę.

Agata Rubik szykuje się do imprezy świątecznej. Ma już prezenty dla pracowników

"Jutro mamy 'christmas party' w naszym bloku. Wcześniej każdy mieszkaniec dostał maila z listą wszystkich pracowników (przynajmniej połowy nie kojarzę), by mógł przygotować dla nich świąteczny prezent. To oczywiście nie jest obowiązkowe, ale wiecie, jak jest..." - napisała na Instagramie Agata Rubik. Co planuje wręczyć pracownikom placówki? Jak się okazuje, stawia na praktyczne prezenty. "Jako nowi mieszkańcy podpytaliśmy, jakie są zwyczaje. Kasa najmilej widziana, więc siedzę i szykuję koperty" - zdradziła żona kompozytora na Instagramie.

Agata i Piotr Rubikowie szukają domu w Miami

A jak idą poszukiwania nowego domu? Agata Rubik niedawno pokazała nieruchomość na Florydzie, którą była zainteresowana. - Jesteśmy już w Miami. Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od oglądania domu. Piękny dom, który jest na sprzedaż - słyszeliśmy na nagraniu. W relacji ukazał się ogromny dom z tarasem, urządzony w nowoczesnym, ale eleganckim stylu. Kuchnia była połączona z salonem, a z pomieszczenia była możliwość przejścia do prywatnego ogrodu. Trzeba przyznać, że całość zrobiła piorunujące wrażenie. Trudno nie oprzeć się także wrażeniu, że para materiałem z luksusowego domu uciera nosa Caroline Derpieński, która twierdzi,że małżeństwa nie stać na mieszkanie w Miami.

Agata Rubik trafiła na ostry dyżur w Miami Fot. KAPiF

