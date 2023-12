Magdalena Stępień dość często organizuje dla odbiorców na Instagramie Q&A, gdzie zdradza ciekawostki ze swojego życia. Niedawno jedna z internautek zadała jej pytanie, czy poza Oliwierem ma lub miała inne dziecko. Była partnerka Jakuba Rzeźniczaka nie gryzła się w język, zdradzając przy okazji, jaka relacja łączy ją dziś z pierwszym mężem.

Magdalena Stępień zaprzeczyła, że miała dzieci z pierwszego małżeństwa

"Oliwier był moim jedynym dzieckiem!" - napisała wprost Stępień. Wyjaśniła także, że jej relacje z byłym mężem są dziś dobre. "Z moim eksmężem nie mieliśmy dzieci. A nasze relacje są obecnie dobre, z czego się bardzo cieszę!" - czytamy na Instagramie modelki. Przypominamy, że Magdalena Stępień dopiero niedawno przyznała, że przed związkiem z Rzeźniczakiem miała już za sobą jedno małżeństwo.

Magdalena Stępień niedawno wyznała, że miała męża

"Jak miałam 21 lat, wyszłam za mąż" - oznajmiła niedawno influencerka na InstaStories. Obserwatorzy momentalnie zaczęli drążyć ten wątek, gdyż był on dla wielu zaskakujący. Stępień przyznała, że jej małżeństwo szybko okazało się niewypałem. "Z moim mężem byliśmy bardzo młodzi, podjęliśmy decyzję o ślubie bardzo szybko, co było złą decyzją. W praniu wyszło, że nie jesteśmy dla siebie stworzeni. Dziś jesteśmy na stopie koleżeńskiej, on ma nową rodzinę, jest szczęśliwy, a ja im bardzo kibicuję. Żadne z nas nie ma do siebie żalu za przeszłość i tak powinno być" - opowiedziała Magdalena Stępień. Influencerka potwierdziła następnie, że wzięła z ówczesnym ukochanym ślub kościelny. Dlaczego po latach postanowiła opowiedzieć o tym publicznie? "Nigdy nie czułam się w obowiązku mówić o tym głośno. Nie o wszystkim jesteśmy gotowi mówić w danym momencie, czasem potrzeba sporo czasu, aby upłynęło. Dzisiaj, gdy patrzę na to wszystko, co w życiu przeszłam, sama nie wierzę w to, ale widocznie taka jest moja droga. To wszystko musiało się wydarzyć, musiałam, muszę przez to przejść" - wyznała.

