Dorota Wellman i Marcin Prokop to duet idealny. Większość Polaków nie wyobraża sobie bez tej dwójki "Dzień dobry TVN". Wellman jako doświadczona dziennikarka potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji, a program na żywo jest wyjątkowo specyficznym formatem, w którym odpowiednia reakcja to klucz do "załagodzenia" niektórych wpadek. Prezenterka ma podwójnie trudne zadanie, ponieważ zmaga się z przewlekłą chorobą, która często utrudnia jej pracę. Na co dokładnie cierpi Wellman? Więcej zdjęć Doroty Wellman znajdziesz w galerii na górze strony.

Dorota Wellman opowiedziała o swojej przewlekłej chorobie

Dziennikarka od lat cierpi na migrenę, która przejawia się między innymi pulsującym bólem głowy, nadwrażliwością czy nudnościami. Oczywiście objawów jest zdecydowanie więcej, a każda osoba zmagająca się z migreną prawdopodobnie przechodzi ją inaczej. W wywiadzie z Wirtualną Polską prezenterka opowiedziała, jak bardzo uciążliwe bywają dolegliwości. - Mam jeden podstawowy problem, to znaczy potworne migreny, które są ciężką chorobą dotyczącą ponad dwóch milionów Polaków. Kiedyś mówiło się: "przestań pie***yć, boli cię główka, paluszek i główka, szkolna wymówka"... No, nikomu nie życzę takiej choroby przewlekłej, bo to jest choroba przewlekła - tłumaczyła.

Dorota Wellman cierpi na przewlekłą chorobę. 'Nikomu takiej nie życzę'.

Migrena przeszkadza Dorocie Wellman w pracy. "Zemdlałam na reklamach"

Prezenterka nie ukrywa, że migrena utrudnia jej pracę i codzienne funkcjonowanie. Ataki bywają naprawdę mocne i trudno im zaradzić. - Któregoś dnia w "Dzień dobry TVN", gdy po raz pierwszy zabrała mnie stamtąd karetka pogotowia, ja już zwalniałam, czyli zaczęłam mówić inaczej. Już wiedziałam, że jest taki ból głowy i mówię do Marcina: "Zemdleję na reklamach". I zemdlałam na reklamach - wyznała Wellman, która od lat wspiera osoby zmagające się z tą uciążliwą chorobą. ZOBACZ TEŻ: Wpadka w "Dzień dobry TVN". Błyskawiczna reakcja Doroty Wellman. "Wycieraj mi buty!"

