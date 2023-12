Aleksandra Wiśniewska to 29-letnia posłanka, która w październikowych wyborach parlamentarnych kandydowała z listy Koalicji Obywatelskiej. Nie każdy wie, że młoda polityczka pochodzi z bardzo majętnej rodziny. Jej rodzicami są pochodząca z Bangkoku Piengjai Wiśniewska oraz Radosław Wiśniewski - założyciel spółki Redan, w tym znanej marki TOP Secret. Przedsiębiorca jest też założycielem fundacji, która wspiera kilkanaście domów dziecka.

Aleksandra Wiśniewska o bogatej rodzinie

Aleksandra Wiśniewska nie ukrywa, że pochodzi z majętnej rodziny, jednak kategorycznie zaprzecza, że pieniądze ojca w jakikolwiek sposób pomogły jej w kampanii wyborczej. "Nie ma i nigdy nie było żadnych kontaktów biznesowych pomiędzy moją rodziną a politykami KO, czy politykami w ogóle. Sprostowania wymagają podawane w szkalujących mnie artykułach dane o rzekomo ogromnym majątku moich rodziców. Przecież to są liczby sprzed 20 lat" - powiedziała w rozmowie z magazynem "Fobes". W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, że 2004 roku tygodnik "Wprost" zaliczył Wiśniewskiego do grona najbogatszych Polaków (zajął wówczas 51. miejsce), a jego majątek szacowano na 290 mln złotych. Obecnie Wiśniewski nie widnieje już na liście stu najbogatszych obywateli naszego kraju.

Ojca się nie wybiera (śmiech), a po drugie, ja swojego bardzo kocham. Moi rodzice są ludźmi prawymi i szlachetnymi, którzy całe życie starają się budować wartościowe rzeczy i dawać innym poczucie bezpieczeństwa. Nie tylko poprzez biznes, ale też poprzez filantropię, Fundację Happy Kids tworzącą rodzinne domy dziecka, dzięki której dzieci pozbawione naturalnych rodziców mogą mieć rodzinę, rozwijać się, iść na studia - mówiła Wiśniewska w tym samym wywiadzie.

Aleksandra Wiśniewska złożyła oświadczenie majątkowe

Sama Aleksandra Wiśniewska również jest osobą majętną. Nim została zaprzysiężona jako posłanka, opublikowała oświadczenie majątkowe. Wynika z niego, że na kontach bankowych zgromadziła 386 tys. zł oraz 2190 dolarów. Na tym nie koniec, bo posiada również dwa mieszkania. Pierwsze z nich liczy sobie 132,88 metrów kwadratowych i jest warte około. 1,3 mln zł. Drugie ma powierzchnię 52,77 metrów kwadratowych, a jego wartość rynkowa to około 280 tys. zł złotych. Ponadto w oświadczeniu wykazała, że posiada samochód osobowy marki Jeep-Wrangler (model Sahara 2D z 2015 roku), który wyceniła na około 90 tys. zł. Skąd takie przychody? Posłanka wpisała trzy źródła dochodu, w tym jedno to fundacja prowadzona przez ojca: Umowa o pracę INTERSOS Organizzazione Umanitaria Onius (Head of Mission - Ukraine): 143 812 zł; umowa zlecenie Fundacja Happy Kids: 15 110 zł oraz umowa o pracę Polska Akcja Humanitarna: 626 zł. Warto również nadmienić, że Aleksandra Wiśniewska nie spłaca obecnie żadnego kredytu.

Aleksandra Wisniewska Fot. Marcin Stępień / Agencja Wyborcza.pl

Kim jest Aleksandra Wiśniewska?

Aleksandra Wiśniewska może pochwalić się wyższym wykształceniem - jest politolożką i absolwentką Oxfordu. Sama jednak przedstawia się jako działaczka społeczna i polityczna, która angażuje się w pomoc humanitarną. Już w 2015 roku była wolontariuszką w obozie dla uchodźców w Grecji na wyspie Lesbos. Była też szefową misji humanitarnych w Ukrainie, Jemenie i Iraku. Przez osiem lat niosła pomoc w tamtejszych obozach dla uchodźców. W Jemenie - w 2019 roku podczas epidemii cholery - była koordynatorką projektu Polskiej Akcji Humanitarnej. Kontynuowała tamtejszą misję pokojową, kiedy w 2020 roku wybuchał epidemia COVID-19. Na tym nie koniec, bo kiedy Rosja zaatakowała zbrojnie Ukrainie w 2022 roku, kierowała w Ukrainie jedną z misji międzynarodowej organizacji pomocowej Intersos.

Wiśniewska ma też doświadczenie w polityce. Nim trafiła do Sejmu, była pełnomocniczką prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej ds. zaangażowania obywatelskiego. Wcześniej pracowała w sztabie Janiny Ochojskiej, która startowała do wyborów do Parlamentu Europejskiego.