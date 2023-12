Finał Miss Intercontinental 2023 za nami. Polka z tytułem specjalnym

15 grudnia w Szarm el-Szejk w Egipcie odbył się międzynarodowy konkurs Miss Intercontinental 2023. Tytuł najpiękniejszej kobiety wszystkich kontynentów otrzymała 25-letnia Chatnalin Chotjirawarachat z Tajlandii. Koronę dla miss 51. konkursu przekazała ubiegłoroczna zwyciężczyni z Wietnamu. Polskę w tym roku reprezentowała Kornelia Gołębiewska. Ponieważ znalazła się poza pierwszą siódemką, jej dokładna pozycja w konkursie nie jest znana. Wiemy tylko, że znalazła się w Top 22, a także zdobyła jeden z tytułów specjalnych - Miss Popularity.

Finał Miss Intercontinental 2023 za nami. Te kraje zdobyły najwięcej

Za zwyciężczynią z Tajlandii, uplasowało się sześć modelek z różnych zakątków świata. Pierwsze miejsce Wicemiss przypadło Cristinie Villegas Murillo z Meksyku, drugie przekazano przedstawicielce z Wietnamu, trzecie Sarze Damnjanović z Serbii, czwarte Marelis Salas Julio z Kolumbii, piąte Darii Reshtcie z Rosji, a szóste Christianie Sii Johnson z Sierra Leone. Ogłoszona najpiękniejszą modelką Chatnalin Chotjirawarachat została drugą w historii Tajką, która otrzymała koronę. Przed finałem zaznaczała, że udział w Miss Intercontinental jest dla niej spełnieniem marzeń.

Miss Intercontinental 2023. Chatnalin Chotjirawarachat (Tajlandia) Miss Intercontinental 2023. Chatnalin Chotjirawarachat (Tajlandia), fot. Youtube @Miss Intercontinental

Miss Intercontinental 2023. Kim jest Kornelia Gołębiewska?

Polskę na Miss Intercontinental 2023 reprezentowała Kornelia Gołębiewska. 23-latka pochodzi z Gdańska, a na co dzień studiuje psychologię w biznesie i architekturę w krajobrazie. Jej hobby to fotografia i motoryzacja. 30 czerwca 2023 roku zdobyła tytuł II Wicemiss Polonia 2023, co umożliwiło jej reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej. Przewidywania bukmacherów wskazywały, że Gołębiewska miała spore szanse na otrzymanie wysokiego miejsca w konkursie, lecz ostatecznie udało jej się być w Top 22.

Miss Intercontinental 2023. Kornelia Gołębiewska Miss Intercontinental 2023. Kornelia Gołębiewska, fot. Youtube @Miss Intercontinental

