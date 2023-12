'Wiadomości' wciąż w formie. Wyśmiali urzędnika Tuska. 'Kabaretowe zachowanie'

Wybory 15 października zmieniły wiele. Polacy, po ośmiu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, najwyraźniej nie chcieli już autorytarnej władzy i politycznych mediów publicznych, ponieważ wybrali opozycję, składającą się z Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Prezydent Andrzej Duda skorzystał jednak ze swojego prawa i na premiera wytypował Mateusza Morawieckiego, który utworzył swój rząd. Posłowie jednak nie dali Morawieckiemu wotum zaufania, a na premiera wybrali Donalda Tuska, który właśnie tworzy swój rząd.

REKLAMA

Zobacz wideo Bojarska uważa, że TVP otacza się "niewłaściwymi ludźmi". "Z prądem idzie tylko g*wno"

"Wiadomości" wciąż w formie. Jadą po Tusku jak po łysej kobyle

Na media publiczne zapadł blady strach, ponieważ obecny rząd od wielu miesięcy zapewniał, że ich zadaniem będzie odpolitycznienie TVP. Pierwsi pracownicy już "polecieli". Nawet w piątkowy poranek dość niespodziewanie z "Pytaniem na śniadanie" pożegnali się "na jakiś czas" Ida Nowakowska i Tomasz Wolny. W "Wiadomościach" też rewolucja. Niedawno po raz ostatni pojawiła się w nich główna gwiazda i jednocześnie szefowa programu, Danuta Holecka, która sama zrezygnowała. Program jednak póki co leci dalej i wciąż na grubo. W piątkowym wydaniu nie zabrakło wyśmiewania Donalda Tuska, a dokładnie jego urzędnika, Piotra Serafina. A wszystko za sprawą filmiku w stylu TikTokowym, który opublikowała Kancelaria Premiera w serwisie X (dawniej Twitter). Widać na nim Serafina biegającego po korytarzach z teczką dokumentów, by "zdążyć przed zakończeniem pracy urzędników". Filmik miał oczywiście charakter rozrywkowo-edukacyjny, ale jak widać dziennikarze "Wiadomości" nie do końca zrozumieli ten humor. Cóż, nie ma się co dziwić - do śmiechu im teraz nie jest.

W swoim materiale pracownicy TVP wykorzystali filmik, obśmiali go, a wszystko po to, by pokazać, że jak to określił premier Donald Tusk "symboliczne pięć miliardów dolarów", które trafi z Brukseli dla Polski już w grudniu, to pieniądze, których nie wynegocjował obecny, a poprzedni premier. W swoim stylu dodali również, że nie wiadomo, co z dalszymi wypłatami KPO. Sam filmik skomentowała z kolei Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Wiśniewska, która powiedziała w materiale:

Pan w charakterze gońca, który spieszy donieść dokumenty. Oczywiście, śmieszne i kabaretowe zachowanie osoby, która rozumiem, że pretenduje do tego, żeby zostać ambasadorem Polski przy Unii Europejskiej. Ale to, trzeba powiedzieć, jest mocno groteskowe.

Jeszcze śmieszne czy już żałosne? Zdjęcia Donalda Tuska znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Przypominamy też, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku nominowane są: Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Wieniawa, Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek i Joanna Przetakiewicz. GŁOSUJ TU!