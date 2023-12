Ksiądz straszył Michała Szpaka. Artysta ODPOWIEDZIAŁ! "Piekło nie istnieje"

Michał Szpak szokował już od najmłodszych lat, o czym często opowiadał w wywiadach. Gdy pojawił się w jednym ze znanych talent show, jakim był "X-Factor", od razu zwrócił na siebie uwagę. Nie tylko ogromnym talentem wokalnym (wykonał wówczas legendarną piosenkę Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat"), ale również oryginalnym wyglądem, beztroskim tańcem na scenie i sympatycznym, lekko nieśmiałym uśmiechem. Muzyk nadal nie rezygnuje z rzucających się w oczy stylizacji. Teraz jednak postawił na bardzo nietypowe przebranie.

Michał Szpak zszokował wyglądem. Środowiska katolickie grzmią

Niedawno Michał Szpak obchodził 33. urodziny. Artysta wystylizował się na postać, która łudząco przypominała Jezusa przedstawionego na obrazach. Sam z resztą podkreślił, że taka była jego inspiracja, ponieważ dodał na Instagramie zdjęcie z zapaloną menorą. Poinformował również, że świętuje 33. urodziny, a więc wchodzi w "wiek chrystusowy". Kadr opublikowany w mediach społecznościowych wywołał ogromne poruszenie, szczególnie w środowiskach katolickich. Na jego temat wypowiedział się w gorzkich słowach jeden z księży. W rozmowie z portalem Show News duchowny nazwał zachowanie artysty "grubą prowokacją" i przestrzegł go przed "życiem w piekle".

Takie przebrania to jest gruba prowokacja. Z religii nie można robić cyrku, dlatego, jak powiedziała mi bliska osoba, w Sejmie nie powinno się dzielić opłatkiem. Podpisuję się pod tymi słowami. Pan Szpak, kiedy przebrał się za Chrystusa, zakpił z niego. Następnym razem niech się przebierze za misia, żołnierza czy za wielbłąda, a nie za Chrystusa. Jest bowiem różnica między Chrystusem a człowiekiem. (...) Chcesz być w niebie, będziesz. Wolisz być potępiony? To będziesz żyć w piekle. Bóg daje jedną propozycję, diabeł drugą. Od każdego zależy to, co wybierzemy. Szanujmy religię, a nie walczmy z nią - mówił duchowny.

Artysta odniósł się do sprawy, również za pośrednictwem mediów społecznościowych. Opublikował filmik, który podpisał w humorystyczny sposób. "Oj dana dana… nie ma szatana. Love is Love" - czytamy. Na tym jednak nie koniec, bo Szpak na nagraniu postanowił podzielić się z fanami szerszą refleksją. - Kochani, piekło nie istnieje, dlatego nie straszmy piekłem i nie bójmy się piekła. Piekło to stan umysłu, a strach jest najgorszym doradcą. Ludzie, kochajmy się! - apelował. Słowa Michała Szpaka podzieliły jego obserwatorów. Jednak w jednym wszyscy byli zgodni - tzreba się kochać.

Michał Szpak o kondycji Kościoła w Polsce

Michał Szpak niejednokrotnie mówił publicznie, co myśli na temat Kościoła katolickiego. Zwracał uwagę na indoktrynację i hipokryzję. Porównał religię katolicką do islamu. "Moim zdaniem to przypomina chorobę psychiczną" - grzmiał (więcej na ten temat TUTAJ). Z kolei z w rozmowie z Moniką Olejnik, mówił, że Biblia jest źle interpretowana.