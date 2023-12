Roksana Węgiel chwali się odważnymi kadrami. W komentarzach burza

Roksana Węgiel zaczynała karierę jako 13-latka w programie "The Voice Kids", który wygrała. Później przyszły kolejne sukcesy: wygrana w Eurowizji dla dzieci (tzw. Eurowizji Junior) i w programie TVP "Dance Dance Dance". Złote dziecko Telewizji Publicznej, można rzec.

Roksana Węgiel pozuje roześmiana. Fanom tak do śmiechu nie jest...

Wszystko zmieniło się, gdy skończyła 18. lat. Wtedy to z węgielka chciała stać się diamentem. Zaręczyła się z osiem lat starszym Kevinem Mglejem, który ma trzyletnie dziecko, wydała "dorosłą" płytę, zmieniła styl na mocno wyzywający, niektórzy sugerują nawet, że powiększyła usta. Zdaniem niektórych jednak, zamiast diamentu, mamy do czynienia po prostu z większym węglem. Wszystko za sprawą wyzywających zdjęć, którymi raczy swoich fanów coraz częściej. Niedawno Roxie znów wstawiła zdjęcie, które więcej odsłania niż zasłania. Wszystko za sprawą faktu, że jest twarzą marki, która oferuje bieliznę damską. Pod postem zaroiło się od komentarzy. Niektórzy komplementowali młodziutką wokalistkę. Inni zaś chyba zapomnieli, że Węgiel jest już pełnoletnia. "W złą stronę to poszło... Zagubiłaś się", "Nie za odważnie?" - pisali. Na szczęście w obronie Węgiel stanęło wielu fanów. "Pełnoletnia dziewczyna jest twarzą firmy bieliźniarskiej i pozuje w bieliźnie, SZOK!!! Dajcie sobie spokój z takimi komentarzami, naprawdę", "Niektórzy jeszcze nie ogarnęli, że przestała mieć 15 lat" - czytamy.

Roksana Węgiel śpiewała z playbacku? Fani poruszeni

Niedawno fani również byli niepocieszeni. Jakiś czas temu Roksana Węgiel pojawiła się w Toruniu, gdzie zagrała koncert. Jak się okazało, jej występ nie przypadł wszystkim do gustu. W mediach społecznościowych czekały na nią wiadomości pełne hejtu, których autorzy sugerowali śpiew z playbacku. Ta jednak nie przejęła się raczej krytyką i z radością odpowiedziała w stories na Instagramie: "Wow! Kocham takie komplementy. Zawsze śpiewam na żywo". A więcej zdjęć piosenkarki (a może jednak już influencerki?) znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

