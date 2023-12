Wielkimi krokami zbliża się tegoroczny Sylwester. Wielu z nas planuje, jak spędzi tę wyjątkową noc z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Niektórzy jednak podejmują decyzję na ostatnią chwilę. Jedną z propozycji na pożegnanie starego roku jest wizyta w lokalu należącym do celebryty. Na sylwestrową zabawę można wybrać się między innymi do Magdy Gessler bądź Kuby Wojewódzkiego. Ile kosztuje taka przyjemność?

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Tyszka o przyjaźni z Magdą Gessler. Urządzała mu osiemnastkę!

Sylwester u Magdy Gessler

Magda Gessler jest właścicielką kilku lokali. Jednym z najpopularniejszych jest "U Fukiera". Restauracja przygotowała wyjątkową propozycję na sylwestrowy wieczór. "Kolacja degustacyjna składać się będzie z ośmiu dań, do tego wine pairing i wyjątkowa, uroczysta oprawa" - czytamy na oficjalnej stronie lokalu. Nie wiadomo jednak, ile kosztuje taka przyjemność. W ubiegłym roku restauratorka oferowała opcję mięsną za 475 złotych oraz wegańską za 325 złotych.

Magda Gessler KAPiF.pl / KAPIF.pl

Sylwester w lokalu Mateusza Gesslera

Sylwestrową propozycję przygotował także Mateusz Gessler. Gospodarz "Hell’s Kitchen" organizuje zabawę w aż trzech lokalach. W restauracji "Dock19", która mieści się w Elektrowni Powiśle, na gości będzie czekała kolacja inspirowana kuchnią europejsko-azjatycką. W menu znajdą się takie specjały, jak carpaccio z ośmiornicy, małże św. Jakuba czy ekler z czekoladą i rumem. Cena nie należy do najniższych. Para, która wybierze się na sylwestrową kolację do lokalu Gesslera, będzie musiała przygotować się na wydatek rzędu 1200 złotych. To jednak nie koniec kosztów. Do rachunku należy doliczyć 15 procent za serwis. Dodatkowo płatne będą także drinki. Nieco taniej będzie w "Warszawskim śnie". Koszt inspirowanej latami 70. kolacji dla dwóch osób to bowiem 1000 złotych. Podobnie jak w poprzednim przypadku, należy jednak liczyć się z dodatkową opłatą za serwis i drinki.

Mateusz Gessler KAPIF.pl / KAPIF.pl

Kuba Wojewódzki zaprasza na sylwestra

Kilka lat temu do grona restauratorów dołączył również Kuba Wojewódzki. Prezenter jest współwłaścicielem gdyńskiej restauracji Niewinni Czarodzieje Trzy Zero. Tam również odbędzie się zabawa sylwestrowa. "Śmieszki śmieszkami (kto ogląda stories, ten wie), ale no czas szykować kreacje na sylwestra! 31 grudnia bawimy się wspólnie na najlepszej imprezie sylwestrowej w Gdyni (i nie tylko w Gdyni). Będzie muzyka na żywo (obowiązkowo!), najpyszniejsze menu sylwestrowe, jakie kiedykolwiek jedliście (dla mięsożerców i wegetarian ofc!) oraz kieliszek musującego wina na powitanie 2024" - czytamy w mediach społecznościowych lokalu. Cena za wspomniane atrakcje to 540 złotych od osoby. Za napoje i alkohol naliczana jest dodatkowa opłata.

Kuba Wojewódzki i Anna Markowska KAPIF.pl / KAPIF.pl

Sylwestrowa impreza u Agustina Egurroli to spory wydatek

Agustin Egurrola organizuje sylwestrową zabawę w "Manuarte". Kompleks restauracyjny należący do choreografa znajduje się w Łodzi na rynku Manufaktury. Pod względem ceny tancerz jest absolutnym rekordzistą. Za udział w imprezie należy zapłacić bowiem 850 złotych za osobę. Co lokal oferuje w zamian? "W trakcie niezwykłej podróży towarzyszyć ci będzie pełen energii zespół Juanky Leon & Ritmos Latinos oraz DJ Asley, którzy przez całą noc będą dbać o dobrą zabawę na parkiecie, serwując porywające do tańca, największe latynoskie hity" - głosi oferta. Ponadto zabawę prowadzić ma sam Agustin Egurrola. Myślicie, że warto wydać aż tyle?

Agustin Egurrola KAPiF.pl / KAPiF.pl

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku nominowane są: Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Wieniawa, Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek i Joanna Przetakiewicz. GŁOSUJ TU!