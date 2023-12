Wskutek odejścia Danuty Holeckiej z TVP wielu pracowników stacji boi się o swoje posady. Zobaczymy, co finalnie przyniosą rządy Donalda Tuska, który zapowiadał rewolucje w Telewizji Polskiej. Jak na razie w TVP panuje kryzys, który jedna z osób pracujących u publicznego nadawcy określiła "pożarem w burdelu". Jeszcze niedawno Michał Adamczyk gwarantował, że nowa władza nie przeprowadzi gruntownej metamorfozy TVP ze względu na brak możliwości prawnych. Teraz wychodzi na to, że jest problem dotyczący gospodarzy "Wiadomości".

REKLAMA

Zobacz wideo "Podcastex" ma problem z archiwami TVP

TVP. Konflikt między Mateuszem Matyszkowiczem a ekipą z Placu Powstańców

Zgodnie z informacjami pozyskanymi przez Gazetę.pl trwa spór między prezesem TVP Mateuszem Matyszkowiczem a grupą z Placu Powstańców, a więc Michałem Adamczykiem, Samuelem Pereirą i Marcinem Tulickim. Portal podaje, że sprawdzano dokumentację dot. TAI, celem znalezienia tzw. haków. Warto dodać, że wspomnieni działacze z Placu Powstańców przestali być posłuszni prezesowi, który ich zdaniem nie nadaje się do sprawowania obecnego stanowiska. Uważają, że nie utrzyma kontroli nad TVP. Ten z kolei uznaje ich za wewnętrznych wrogów, którzy po prostu szkodzą firmie.

Michał Adamczyk podczas protestu TVP TVP Info

"Wiadomości" w poważnym pożarze

Format był już prowadzony przez wspomnianego Michała Adamczyka, który usunął się z anteny kilka miesięcy temu wskutek medialnego skandalu. W "Wiadomościach" widzieliśmy także Martę Kielczyk, Annę Bogusiewicz, które również zniknęły z Wiadomości". Nie można też zapomnieć o wielkim odejściu Danuty Holeckiej, która rozwiązała umowy z TVP na początku grudnia. W programie została jedynie Edyta Lewandowska, ale to za mało, aby utrzymać tak znany serwis informacyjny. Zgodnie z wiadomościami pozyskanymi przez Gazetę.pl, szefostwo "Wiadomości" oraz TAI chciało przekonać do prowadzenia tego formatu Monikę Borkowską, którą znamy z m.in. "Minęła 20". Ta jednak odrzuciła tę propozycję. Wygląda na to, że brakuje chętnych do prowadzenia "Wiadomości".

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku nominowane są: Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Wieniawa, Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek i Joanna Przetakiewicz. GŁOSUJ TU!

Danuta Holecka w 'Wiadomościach' TVP Info