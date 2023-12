Aldona Orman spotkała się z lekarzem, który uratował jej życie. Wcześniej ignorowała objawy

Aldona Orman to aktorka filmowa i teatralna, którą znamy z "Klanu", "Barw szczęścia" czy "Na dobre i na złe". Fani gwiazdy byli zasmuceni informacją, kiedy ta opowiedziała o swojej chorobie. W ostatnich miesiącach musiała być w szpitalu, a to ze względu na operacje związane z tętniakiem Dziś aktorka czuje się lepiej, co możemy zauważyć na jej profilu.

Zobacz wideo Aldona Orman chce szerzej opowiedzieć o swoich problemach?

Aldona Orman dziękuje lekarzowi. "Żyję i czuję się dobrze"

Najnowszy post aktorki ukazuje ją w towarzystwie eksperta. Tym akcentem Aldona Orman przekazała fanom dobre wieści. "Kochani, na zdjęciu jestem w sali zabiegowej, gdzie byłam operowana dwukrotnie z lekarzem, który uratował mi życie - wybitnym chirurgiem wewnątrznaczyniowym dr. Michałem Zawadzkim. Doktorze dziękuję za wszystko. Żyję i czuję się dobrze" - oznajmiła radośnie gwiazda. Opisała także, co widać na zdjęciu za jej plecami. "W prawym górnym rogu zdjęcia, na monitorze, jest moje badanie angiograficzne 3D tętnic mózgowych na którym widoczny jest mój tętniak" - wspomniała. Na koniec postanowiła zaapelować do swoich fanów, aby ci nie popełniali jej błędów.

Jeśli ktoś z was ma bóle głowy, nie zwlekajcie proszę, badajcie się! Idźcie do lekarza. Róbcie tomografię lub angio rezonans! To bardzo ważne.

Aldona Orman Aldona Orman wyzdrowiała, KAPiF.pl

Aldona Orman na początku ignorowała poważną chorobę

Pierwsze objawy tętniaka aktorka starała się załagodzić zwykłymi lekami. Rzuciła się w wir pracy i początkowo ignorowała postępującą chorobę. Postanowiła wspomnieć o tym w sieci. "Pamiętajcie proszę, jeśli macie częste bóle głowy, badajcie się, a nie bierzcie tabletki przeciwbólowe z myślą "dam radę", bo taka sytuacja może skończyć się tragicznie" - przestrzegła fanów w jednym z postów na Instagramie. Po jej zdjęcia zapraszamy do galerii na górze strony.

