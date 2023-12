Edyta Golec to altowiolistka i wokalistka, która współtworzy zespół Golec uOrkiestra. Miłośnicy artystki są nie tylko pod wrażeniem jej talentu muzycznego, ale i nie mogą napatrzeć się na jej sylwetkę. Żona Łukasza Golca na nadprogramowe kilogramy nie musi narzekać. Ma bowiem kilka sprawdzonych sposobów, które pozwalają utrzymać jej imponującą formę.

Zobacz wideo Edyta Golec i jej wysportowana sylwetka. Mamy jej sekrety

Edyta Golec i sekrety sportowej figury. Oto jej patenty

Artystka nie narzeka na brak zajęć. Mimo wszystko stara się znaleźć przestrzeń dla siebie. - Przede wszystkim ten nasz zawód jest tak nieobliczalny i nieregularny, że nie można tutaj mówić o żadnej regularności, bo ona po prostu nie istnieje. Czasami jednak wstaję o piątej rano i wtedy ćwiczę przynajmniej pół godziny - wyznała w dawnym wywiadzie z nami. Na jakiego rodzaju ćwiczenia stawia wokalistka?

Chodzę też na jogę terapeutyczną, ponieważ przez to, że gram na instrumencie, mam problemy z kręgosłupem. Zrobiłam sobie również test na nietolerancję pokarmową i dzięki temu wiem, co mi szkodzi. Dodatkowo zero używek, a ponadto chodzę spać o 21.00, żeby o piątej rano być gotową - wyznała nam artystka.

Edyta Golec i jej sekret figury KAPiF.pl

Edyta Golec pokazała kadr z przygotowań do kolędowania w Polsacie. Fani są pod wrażeniem

Na najnowszym zdjęciu wokalistki możemy zaobserwować jej piękną, promienną cerę - Edycie Golec nie potrzeba zbyt wielu kosmetyków, aby wyglądać szałowo. Internauci nie kryli zachwytu nad wyglądem idolki. "Przepiękna stylizacja, pani Edyto", "Napisać, że piękna, to nic nie napisać", "Pięknie pani wygląda" - czytamy w komentarzach. Wspomnianym zdjęciem Edyta Golec zapowiedziała wigilijny koncert w Polsacie. "To miejsce, ci ludzie, ta niepowtarzalna atmosfera, zbieg wydarzeń, spotkanie kultur, artystów, przyjaciół i do tego nasze cudne polskie kolędy i góralskie pastorałki. Odczuwam wielką wdzięczność, że mogłam tam być i współtworzyć to wydarzenie" - napisała podekscytowana. Więcej o tym poście pisaliśmy w tym miejscu.

Edyta Golec i Łukasz Golec, sekrety figury KAPiF.pl