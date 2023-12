Artur Orzech został ojcem tuż przed 60. "Nie mam kiedy iść na kawę"

Liczne przykłady znanych osób wskazują, że ojcem można zostać w każdym wieku. Do grona mężczyzn, którzy zdecydowali się na późne rodzicielstwo należy Artur Orzech. Pociecha prezentera przyszła na świat, kiedy ten był tuż przed rozpoczęciem szóstej dekady życia. Orzech udzielił wywiadu dla Plejady, w którym podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat późnego ojcostwa.

Artur Orzech został ojcem tuż przed 60. Odzyskał chęć do życia

- Nie dość, że odzyskałem chęć życia, to fizycznie czuję się lepiej - zapewnia Artur Orzech w rozmowie z portalem. Pojawienie się dziecka na świecie sprawiło, że prezenter ponownie stał się podekscytowany każdym dniem. - Przez moment wydawało mi się, że większa część ciekawego życia już za mną. Na szczęście, okazało się, że się myliłem. Jestem dość poukładanym człowiekiem i nie lubię, gdy wychodzi na jaw, że nie miałem racji, ale akurat w tym przypadku bardzo cieszę się z mojej pomyłki - mówi.

Artur Orzech Artur Orzech, fot. Roman Rogalski / Agencja Wyborcza.pl

Artur Orzech został ojcem tuż przed 60. Mówi o trudach i wyzwaniach

Artur Orzech podkreśla jednak, że przez obowiązku z wychowywaniem dziecka ma mniej czasu na przyjemności życia codziennego. - Tu nie ma o czym dyskutować. (...) Mam kłopot z tym, żeby w ciągu dnia wyskoczyć na kawę. Kiedyś było to dla mnie zupełnie normalne, dziś bywa to wyzwaniem. Ale to są radosne zmiany. Cieszę się z tego, że moje życie przewartościowało się w ten sposób. Gdy zostałem ojcem, mój serdeczny kolega, Piotr Bukartyk, pocieszył mnie bardzo trafną konstatacją: lepiej późno niż za późno. I tego się trzymam - wyjaśnił dla Plejady. O partnerce Orzecha wiemy tylko tyle, że ma na imię Mila. Para chroni swoje życie prywatne i nie opowiada o sobie w mediach. Jesteście ciekaw, kto jeszcze ze znanych osób zdecydował się na późne ojcostwo? Wejdźcie w nasz artykuł Rekordzista miał 81 lat!

Artur Orzech Artur Orzech, fot. Jakub Żukowski / Agencja Wyborcza.pl

