Antek Królikowski po głośnym rozstaniu z Joanną Opozdą nie miał dobrej passy. Upubliczniony romans z sąsiadką, skandal z galą MMA, w której mieli zmierzyć się mężczyźni ucharakteryzowani na Wołodymyra Zełeńskiego i Władimira Putina, zatrzymanie przez policję w trakcie jazdy "pod wpływem środków odurzających" czy medialne zarzuty byłej partnerki odnośnie niepłacenia alimentów na syna. Po serii niefortunnych zdarzeń aktor wraca do gry. Stacja TV4 wyemitowała już pierwszy odcinek nowego serialu "Uroczysko" z jego udziałem. Królikowski w ramach promocji show udzielił wywiadu dla "Super Expressu".

Antek Królikowski mówi o przerwie w graniu

Antek Królikowski ocenił na łamach "Super Expressu", że ostatnie lata szczególnie go dotknęły względem braku nowych ról. - Te ostatnie lata były zdecydowanie najpoważniejsze pod względem tak zwanej posuchy zawodowej. Rzeczywiście nie było to łatwe, trudno z dnia na dzień zmienić styl życia i odejść od wręcz pracoholizmu - powiedział. Celebryta przekonuje, że przerwa była mu potrzeba. - Ta przerwa dała mi przestrzeń do zastanowienia się nad tym, gdzie zmierzam i czego oczekuję od siebie i innych. Doceniam to, że życie nauczyło mnie pokory, dzięki temu czuję się nie tylko lepszym człowiekiem, ale też lepszym aktorem - czytamy jego wypowiedź w portalu.

Antoni Królikowski nie stawił się w sądzie Antoni Królikowski nie stawił się w sądzie. Fot. KAPiF

Antek Królikowski odniósł się do plotek na swój temat

Królikowski odniósł się także do licznych turbulencji w swoim życiu medialnym i przestrzegł przed "fake newsami". - Rozumiem, że życie prywatne osób publicznych jest dla ludzi zwyczajnie ciekawe. (...) Jednak opinia publiczna opiera się niestety o masę "fake newsów", które są często krzywdzące i wręcz preparowane przez niektóre portale tylko dla zasięgów - wyznał na łamach "Super Expressu". Jakie ma plany zawodowe na przyszłość? - Czekam do lutego na premierę kryminalnej komedii romantycznej, której akcja toczy się nad morzem i w więzieniu - powiedział. Rozpoczął także prace nad filmem historycznym, w którym ma wcielić się w realną postać, "z którą silnie się utożsamia". Jesteście ciekawi?

Antoni Królikowski już nie jest bezrobotny. Za główną rolę w serialu zarobi krocie Antoni Królikowski już nie jest bezrobotny. Za główną rolę w serialu zarobi krocie / KAPIF