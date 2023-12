W przeszłości o Edycie Olszówce było naprawdę głośno. Przede wszystkim ze względu na związek ze starszym o 16 lat Piotrem Machalicą, co wtedy wywoływało kontrowersje. Ich miłość trwała dziesięć lat, jednak popularność i nagonka doprowadziła do ich rozstania. O aktorce rozpisywano się później w innym kontekście. Przez długi czas media donosiły o wybrykach gwiazdy, które urządzała, będąc pod wpływem alkoholu.

Edyta Olszówka była uzależniona. O chorobie opowiedziała publicznie

Na jaw wyszła awantura, jaką urządziła Olszówka w 2006 roku na pokładzie samolotu, którym leciała z przyjaciółmi i Piotrem Machalicą na trasie Chicago-Polska. Była już pod wpływem procentów i zaatakowała wtedy stewardessę, ponieważ ta odmówiła jej dolania szampana i zaproponowała ostatni kieliszek. "Wpadła w szał, krzyczała i targała stewardesę za włosy" - relacjonował świadek zdarzenia. Momentem, który szczególnie mocno na nią wpłynął, była sytuacja podczas spaceru. - Jakaś pani zaczęła na mnie krzyczeć, że jestem z psem bez smyczy. Nagle uderzyła mnie tą smyczą w twarz i krzyknęła do mnie: Ty pijaczko! - wspominała w programie "Magiel towarzyski". Edyta Olszówka w pewnym momencie podjęła decyzję o walce z uzależnieniem. Aktorka po raz pierwszy oficjalnie przyznała się do swoich problemów w 2013 roku. Udzieliła wtedy wywiadu magazynowi "Elle".

Wiedziałam, że za dużo piję. Zmroziła mnie książka prof. Wiktora Osiatyńskiego. Zapamiętałam z niej, że alkoholik jako ostatni mówi o sobie, że nim jest. Nie chciałam żyć w zakłamaniu... Utraciłam godność w oczach samej siebie... Każdy dzień to małe zwycięstwo, ale z alkoholizmem borykasz się do końca - wyznała wtedy.

Aktorka nie ukrywała, że było jej trudno, każdy dzień był dla niej zwycięstwem. Miała chwile, kiedy tęskniła za kieliszkiem. Szczególnie przeżywała to, gdy odwiedzała miejsca słynące z dobrych trunków. "Odmawiam sobie czegoś, co kocham, co dawało ujście moim emocjom" - wspominała w tym samym wywiadzie. Edyta Olszówka 15 grudnia obchodzi urodziny. W tym roku kończy 52 lata. Od prawie 20 lat nie pije alkoholu, co jest bez wątpienia jednym z jej największych sukcesów. Zdjęcia aktorki, także z Piotrem Machalicą, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

