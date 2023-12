Kuba Wojewódzki stara się być w stałym kontakcie z fanami. Dziennikarz regularnie publikuje na Instagramie, gdzie zgromadził ponad 1,6 mln internautów. Najczęściej na jego koncie ukazują się posty sponsorowane, ale nie brakuje i bardziej prywatnych kadrów. Tym razem samozwańczy "król TVN-u" postanowił pokazać, jak przygotowuje się do świąt Bożego Narodzenia. Atmosfera udzieliła się i jemu, bo zajął się produkcją pierników. Nie był jednak sam. Przy okazji pokazał, jak prezentuje się jego kuchnia, jednak bardziej niż cztery ściany, uwagę fanów skupił szczegół na zdjęciu. Tyle wystarczyło, by rozpętała się zaciekła dyskusja.

Wojewódzki piecze pierniki. W komentarzach zapłonęło. Nawiązał do skandalu z gaśnicą

Kuba Wojewódzki opublikował nowy kadr z partnerką. Od jakiegoś czasu dziennikarz spotyka się z Anną Markowską, znaną z "Top Model". Mają już nawet za sobą debiut na ściance. Wojewódzki nie pokazuje jednak twarzy partnerki na swoim Instagramie. I tym razem zdecydował się opublikować zdjęcie, na którym ukochana pozuje tyłem do obiektywu. Widać za to kawałek kuchni dziennikarza, który razem z partnerką postanowił upiec pierniki. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Miłość jest jak domowe wypieki. Niby ten sam przepis, a każdemu wychodzi co innego - podpisał fotografię dziennikarz.

Przed spostrzegawczymi internautami nic się nie ukryje. Ich uwaga nie skupiła się na kobiecie w kuchni Wojewódzkiego, a bardziej na tym, co wisi na ścianie. W komentarzach fani natychmiast zaczęli wypytywać dziennikarza o to, czy coś zmieniło się w kwestii jego wiary. "Jezus? Myślałam że jesteś ateistą" - napisała jedna z internautek, nawiązując do chrześcijańskiego symbolu widocznego w kadrze. "Ateista nie może mieć kuchni?" - odpowiedział dziennikarz. Na tym jednak dyskusja nie ustała. "Ateiści też obchodzą święta?" - dopytywał inny internauta. "A katolicki intelektualista może mi wskazać fragment tekstu, który na to wskazuje?" - zripostował Wojewódzki. "Nawet ateiści nawracają się raz na rok w katolików" - odpisał fan. "Sugeruję poprzeć argumentację gaśnicą" - odparł dziennikarz, nawiązując tym samym do niedawnego skandalu wywołanego przez Grzegorza Brauna, który chwycił za gaśnicę i zgasił wszystkie świeczki na chanukii. O skandalicznym czynie posła Konfederacji rozpisywały się światowe media. Informacja dotarła także do Kanye Westa, który opisał to na swojej stronie. Więcej na ten temat TUTAJ.

