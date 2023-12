Aktor z 'Listy do M.' przed sądem. Grozi mu więzienie

Rafał I. to aktor znany z takich produkcji "Drogówka", "Wojna polsko-ruska" czy "Listy do M." stanął 13 grudnia przed sądem za wymuszenie rozbójnicze oraz pobicie byłego pracownika. Aktor nie przyznaje się do winy i odmawia komentarza w sprawie. - Nie będę komentował sprawy, wszystko w rękach sądu, a ja jestem niewinny - wyznał na łamach "Super Expressu".

Aktor z "Listy do M." stanął przed sądem. Grozi mu więzienie

Rafał I. miał na zapleczu sklepu monopolowego w Gołdapi pozbawić wolności i zmusić do podpisania umowy kredytu pokrzywdzonego Dawida K. - Otoczyło mnie czterech ludzi, zamknęła się żaluzja antywłamaniowa za mną i Rafał I. podsunął mi umowę kredytową z jego lombardu, tam, gdzie siedział, widziałem, że stała siekiera. Nie miałem wyjścia, podpisałem, że pożyczam od niego 15 tys. - wyznał poszkodowany. Dawid K. miał zostać pobity za uregulowanie długu, którego - jak twierdzi - nigdy nie zaciągnął. Mężczyzna trafił do placówki medycznej z połamanym nosem oraz pękniętą czaszką. Jak przekonuje, nikt nie chciał mu udzielić pomocy przez to, że Rafał I. cieszy się dobrą reputacją w mieście. - Nikt mi nie chciał pomóc, bo to znany aktora tu u nas, wpływowy człowiek. Wszyscy się mu tu kłaniają, bierze udział w imprezach charytatywnych. Poprosiłem o pomoc innego aktora Tomasza Oświecińskiego" - powiedział Dawid K.

Zarzuty wobec aktora z "Listy do M."

Rafał I. został oskarżony wymuszenie rozbójnicze, zastraszanie świadka oraz groźby karalne. W sądzie w Olecku, gdzie toczy się jeden z procesów, pojawił się Tomasz Oświeciński. Z jego wypowiedzi wynika, że wykazał się wsparciem dla Dawida K. - Poszkodowany napisał do mnie prośbę o pomoc i wsparcie, więc tu jestem. Znamy się z Rafałem, więc powiedziałem mu "określ się, kim chcesz być. Czy być aktorem, czy gangsterem. W świecie aktorskim na gangsterów miejsca nie ma - powiedział "Super Expressowi" Oświęciński. Rafałowi I. grozi nawet dziesięć lat wiezienia.

