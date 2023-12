Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. W każdym większym mieście w Polsce można natknąć się na klimatyczny jarmark, na którym można kupić różne produkty i miło spędzić czas. Ten organizowany w Bydgoszczy jest o tyle wyjątkowy, że to jedyny w kraju jarmark zlokalizowany na moście. 12 grudnia na świątecznym wydarzeniu nie zabrakło znanych osób ze świata show-biznesu. Na scenie można było oglądać występ uczestniczki Ady Rychwalskiej, doskonale znanej widzom z XII edycji "The Voice of Poland". W pewnym momencie na jarmarku niespodziewanie pojawił się Andrzej Piaseczny.

Piaseczny niespodziewanie pojawił się na świątecznym jarmarku. Prawie wyproszono go ze sceny

Świąteczny jarmark to nie tylko klimatyczna atmosfera i budki z jedzeniem. Wydarzeniom często towarzyszą również koncerny na żywo. Tym razem na scenie wystąpiła Ada Rychwalska znana z "The Voice of Poland". Artystka prywatnie jest nauczycielką wychowania przedszkolnego, prowadzi też zajęcia muzyczne dla najmłodszych. Podczas jej występu w pewnym momencie na scenie pojawił się tajemniczy gość. Z początku wokalistka sama go nie poznała. Jednak gdy skojarzyła twarz, tak samo jak i przechodnie, tłum nie krył ekscytacji.

Totalna niespodzianka, totalne zaskoczenie. Już chciałam wyprosić ze sceny tego gościa, który zaczął mi się na nią bez zapowiedzi tarabanić, gdy nagle okazało się, że tym gościem jest Andrzej Piaseczny – podkreśliła Rychwalska w opisie nagrania, które opublikowała na Instagramie.

Występu Andrzeja Piasecznego nie było w planach organizatorów koncertu. Artysta spontanicznie wtargnął na scenę i zaśpiewał z uczestniczką "The Voice of Poland". Piaseczny razem z Kacprem Dworniczakiem jeździ aktualnie z trasą koncertową, podczas której artyści promują swój nowy album. Kilka dni wcześniej na moście w Bydgoszczy pojawił się inny znany artysta, Dawid Kwiatkowski. - Chciałem rozdać coś więcej niż bilety na zbliżającą się trasę. Chciałem rozdać słowa o których zapominamy, a wciąż mają niewyobrażalnie wielką moc - mówił wokalista. Przebrany w strój Mikołaja zachęcał uczestników jarmarku do przedzwonienia do swoich bliskich. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

