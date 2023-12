Pokazał, co oglądali w siedzibie TVP podczas protestu. Możecie być zaskoczeni

W środę 13 grudnia rząd Donalda Tuska został zaprzysiężony. Politycy Koalicji Obywatelskiej od dawna zapowiadali porządki w telewizji publicznej. Nie wszyscy są jednak zadowoleni ze zmian. W czwartek 14 grudnia o godzinie 16 pod siedzibą TVP rozpoczął się protest "w obronie mediów publicznych". Dziennikarz "Nie" ujawnił, co w tym czasie robili pracownicy Telewizji Polskiej.

Dziennikarz ujawnia, co pracownicy TVP robili podczas protestu. Możecie być zaskoczeni

Protest "w obronie mediów publicznych" zgromadził pod siedzibą TVP wielu ludzi, wśród których znalazł się także Michał Marszał, dziennikarz tygodnika "Nie" i twórca popularnych memów. Relację z wydarzenia zamieścił na swoim instagramowym profilu. Na jednej z relacji, widać, co oglądali pracownicy przebywający w budynku. Wybór stacji może wydać się niektórym zaskakujący.

TVN24 oglądają - napisał Marszał.

Dziennikarz najprawdopodobniej uwiecznił na nagraniu newsroom. Dyżurujący pracownicy redakcji mają w zwyczaju śledzić materiały, które emitują konkurencyjne stacje.

Protesty przed siedzibą TVP. Adamczyk: Nic złego się nie dzieje

Pracownicy TVP od początku zachęcali widzów do udziału w zorganizowanym przez Adama Borowskiego, szefa stołecznego klubu "Gazety Polskiej", proteście. Miłosz Kłeczek, Samuel Pereira oraz Michał Adamczyk pojawili się także wśród demonstrantów. - Dziękujemy za to, że jesteście, za to, że przyszliście, za to, że bronicie Telewizji Polskiej. Jednocześnie chciałbym państwa uspokoić, że nic złego się nie dzieje, dlatego, że zmienić zarząd Telewizji Polskiej może wyłącznie Rada Mediów Narodowych. Na razie nic nam nie wiadomo o tych planach. Każde inne działania, poza RMN, próby przejęcia Telewizji Polskiej przez jakąś grupę polityków byłyby działaniami niezgodnymi z prawem. Oczywiście jest możliwość, by zmienić ustawę, ale ona musi przejść normalną ścieżkę legislacyjną. Sejm, Senat, prezydent. Mamy liczne ekspertyzy prawników, że każda próba przejęcia Telewizji Polskiej, poza tymi ścieżkami, o których wspomniałem, byłaby niezgodna z prawem - powiedział do zgromadzonych Adamczyk.

Manifestacja 'w obronie wolnych mediów' pod siedzibą TVP w Warszawie Fot. Adam Stępień / Agencja Wyborcza.pl

