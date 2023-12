Donald Tusk w Brukseli. Uwagę skupił jego gest. Zrobił to z lewą ręką

Donald Tusk reprezentuje Polskę na zagranicznych salonach. Dopiero co został ogłoszony premierem, a już wyruszył w zagraniczną podróż. Przyjechał do Brukseli z racji szczytu Unia Europejska–Bałkany Zachodnie oraz posiedzenia Rady Europejskiej. O zachowaniu premiera za granicą piszą już media, do których przedostały się ujęcia Donalda Tuska. Wyraźnie widać na nich jego postawę, co przeanalizowali eksperci od mowy ciała.

Zobacz wideo Tusk i jego ciepłe powitanie w Brukseli

Donald Tusk podbija europejskie salony. "Doskonale wiedział, po co tam jest"

Sympatię do nowego premiera widać było po upływie kilku chwil w Brukseli. Jest dobrze znany za granicą, a to między innymi wskutek pełnienia stanowiska szefa Rady Europejskiej w latach 2014-2019. Jego postawa podczas ostatniej wizyty Belgii została poddana eksperckiej analizie. - Tusk nikomu się nie kłania, jest wyprostowany, co jest sygnałem mocy i zdecydowania. Obojętnie jakbyśmy nie patrzyli na to politycznie, to nie widać tam stresu i kompleksów w relacji z innymi politykami. Nawet przy różnicy wzrostu Tusk trzyma zdecydowaną, wyprostowaną postawę. To sprawia wrażenie, jakby on doskonale wiedział, po co tam jest i że nie są to spotkania towarzyskie - mówi Grzegorz Załuski w rozmowie z "Faktem". Ekspert od mowy ciała zwrócił ponadto uwagę na sposób chodzenia premiera i charakterystyczny ruch lewą ręką.

Druga sprawa, on zdecydowanie chodzi. Można to zinterpretować: "idę do przodu i nie łatwo mnie zatrzymać". Wie, jak ustawić ludzi. Trzyma bardzo interesująco z większością dystans fizyczny, nawet, jak się serdecznie wita, robi "miśki", to lewą ręką się lekko zabezpiecza, żeby ten kontakt nie był zbyt czuły. Interpretuję to jako zachowanie profesjonalnej strefy dystansu, mówi "ja nie z każdym chcę się spoufalać. To było mocne wejście bez kompleksów - zaznacza.

Donald Tusk w Brukseli KAPiF.pl

Donald Tusk został serdecznie powitany przez szefową Komisji Europejskiej

Z kolei drugi ekspert, Maurycy Seweryn zwrócił uwagę na zachowanie Ursuli von der Leyen. - Ona go objęła, uśmiechnięta - to był uśmiech górną i dolną szczęką, jest to charakterystyczny uśmiech oddający bardzo pozytywne emocje, nietypowy dla polityków. Dodatkowo miała szeroko otwarte oczy, wysoko uniesioną głowę, starała się być blisko głowy Tuska, objęła silnie w ramionach, poklepała i potrząsnęła, to są mocne wyrazy serdeczności - zauważa. Zdjęcia dotyczące tematu znajdziecie w galerii na górze strony.

Donald Tusk w Brukseli https://www.youtube.com/watch?v=C73hrsq3Qts