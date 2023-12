Marcin Meller należy do grona najbardziej popularnych dziennikarzy w Polsce. Znamy go z "Wprost", "Newsweeka", a także z TVN, gdzie prowadził między innymi "Agenta" oraz "Dzień dobry TVN". Aktualnie jego rozmowy w formie wideo można zobaczyć w Esce Rock. Co nowego dzieje się w życiu zawodowym dziennikarza?

Marcin Meller z kolejną odsłoną swojego programu. "Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki"

Znany prezenter ogłosił na swoim Instagramie powrót lubianego przez wielu formatu, który został zawieszony w czerwcu. Jeszcze niedawno mówił o nim w gorzki sposób. Rozmowy prowadzone przez Mellera wkrótce ponownie będą dostępne w sieci. "Nic dwa razy się nie zdarza… Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki… Coś tam coś tam… Tęsknicie za 'Drugim Śniadaniem Mistrzów / Mellera'? No to w niedzielę 4 lutego coś tam coś tam" - napisał. Dziennikarz dodał także, że program wróci do internetu, a nie do telewizji. Nie zdradził jednak, czy najnowsze odcinki będą publikowane na kanale YouTube. Oznajmił ponadto, że program będzie odbywał się w co drugą niedzielę. Wielu fanów pytało się przy okazji tego ogłoszenia, czy dziennikarz planuje może wrócić do TVN24. Nic bardziej mylnego, co zaznaczył Meller na Instagramie, zaprzeczając takiemu scenariuszowi.

Marcin Meller i 'Drugie śniadanie Mellera' ze Stuhrem https://www.youtube.com/watch?v=LtY9cskeWdc

Marcin Meller zdobył rozgłos dzięki "Drugiemu śniadaniu mistrzów"

We wspomnianym programie TVN24 dziennikarz zapraszał na rozmowę gości działających w mediach i kulturze. "Drugie śniadanie mistrzów" cieszyło się ogromną popularnością. Znany format przez 14 lat był kojarzony ze wspomnianym dziennikarzem, jednak ten po tym czasie postanowił rozstać się z produkcją, co wytłumaczył w mediach. "Po blisko czternastu latach zarwanych weekendów czas powiedzieć stop" - oznajmił krótko na Facebooku. Zdjęcia dziennikarza znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Marcin Meller powraca z formatem KAPiF.pl