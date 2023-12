Magdalena Ogórek przez ostatnie lata skupiała się na swojej karierze telewizyjnej. Nie ma się temu co dziwić - TVP uczyniło z niej prawdziwą gwiazdę. Ogórek błyszczała na ściankach i zarabiała podobno bajońskie sumy. Kariera dziennikarska Ogórek szybko nabrała rozpędu, ponieważ niedoszła pani prezydent "dorobiła się" również własnej audycji w Polskim Radiu Koszalin "Mistrz i Magdalena. Ogórek i Wolskiego muzeum wyobraźni".

To koniec Magdaleny Ogórek w TVP? Dziennikarka skomentowała te doniesienia

Dziennikarka w Telewizji Polskiej prowadziła program "Plan dnia". Format emitowany był w TVP Info od poniedziałku do czwartku o godz. 9:40 i trafił do ramówki na początku maja ubiegłego roku. Początkowo jedyną gospodynią była Magdalena, z czasem jednak niektóre wydania zaczęła prowadzić Ewa Bugała. Ostatni raz jak dotąd Ogórek w "Planie dnia" pojawiła się 4 grudnia. Inny program - "Minęła 20" prowadziła jeszcze w zeszłą niedzielę. To nasiliło plotki o roszadach w Telewizji Polskiej. Ogórek postanowiła uspokoić jednak wszystkich i na Instagramie opublikowała zdjęcie z samochodu oraz wiadomość, że jej nieobecność w TVP nie ma nic wspólnego z domniemaną utratą pracy.

Kolegom redaktorom z Wirtualnych Mediów zalecam spokój - te codzienne telefony z troską i mój grafik oczywiście doceniam... Jednocześnie przypominam, że to, że kogoś w dany dzień nie ma, może wynikać z tego, że wziął wolne, zachorował (sezon grypowy), itd. - napisała.

Roszady w mediach publicznych. Wszystko przez wybory?

Wszystko jakby szlag trafił, gdy 15 października wygrała opozycja, składająca się z Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy, a nie partia rządząca - Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy niemalże momentalnie w sieci i w mediach zaczęło się spekulować, jak dalej będzie wyglądać sytuacja gwiazd nadawców publicznych. Niedawno z cieplutką posadką, na własne życzenie, pożegnała się Danuta Holecka, była szefowa i twarz "Wiadomości" w TVP. Ogórek z kolei straciła pracę w Polskim Radiu. Powodem nieprzedłużenia umowy na audycję dotyczącą kultury i sztuki, którą prowadziła była zwolenniczka SLD, okazała się niejasna sytuacja związana z finansowaniem mediów publicznych. Więcej zdjęć Magdaleny Ogórek znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Ogórek skomentowała plotki o odejściu z TVP. Nie gryzła się w język. Tak zwróciła się do dziennikarzy Ogórek uspokaja dziennikarzy fot. https://www.instagram.com/magdalena.ogorek/