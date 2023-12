Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka i założycielka Kulczyk Foundation. W 2021 roku zajęła piąte miejsce na liście najbogatszych Polaków magazynu "Forbes". Jej majątek został wyceniony na ponad siedem miliardów złotych. Ostatnio Kulczyk postanowiła sprzedać swoją londyńską posiadłość, znajdującą się w prestiżowej dzielnicy Mayfair. Brytyjskie gazety mówią o rekordzie. Więcej zdjęć Dominiki Kulczyk znajdziesz w galerii na górze strony.

Dominika Kulczyk sprzedała dom za 138 milionów funtów

Miliarderka była posiadaczką ogromnej nieruchomości Aberconway House, która uchodzi za jedną z najbogatszych w Londynie. Cała posiadłość ma ponad dwa tysiące metrów kwadratowych. W 2021 roku Kulczyk postanowiła wynająć dom indyjskiemu biznesmenowi, który inwestował w zakłady badawcze i produkcyjne szczepionek. Adar Poonawall miał płacić miesięcznie 50 tysięcy funtów. Ostatecznie mężczyzna postanowił nabyć posiadłość. Jak poinformował "Financial Times", przedsiębiorca zapłacił za luksusową nieruchomość 138 milionów funtów. Mężczyzna nie zamierza jednak tam zamieszkać. Podobno ma wykorzystywać posiadłość jako siedzibę dla jednej z jego firm. Kwota sprzedaży zszokowała brytyjskie media. "Daily Telegraph" napisał, że to największa transakcja w tym roku.

Dominika Kulczyk zdradza udany sekret na sukces

Spadkobierczyni fortuny po Janie Kulczyku postanowiła opowiedzieć o swoim podejściu do pracy, które przyczynia się do jej licznych sukcesów. Jak się okazuje, w jej życiu kluczowe jest dobre i pozytywne nastawienie. - Wierzę we wszystko, co robię. Naprawdę nie pozwalam sobie wątpić i staram się zarażać takim myśleniem innych - powiedziała w rozmowie z "Forbesem". ZOBACZ TEŻ: Paweł Deląg komentuje czułą randkę z Dominiką Kulczyk. "Stara przyjaźń nie rdzewieje"

