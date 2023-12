O Barbarze Nowackiej z pewnością będzie teraz coraz głośniej. Posłanka Koalicji Obywatelskiej 13 grudnia została wybrana Ministerką Edukacji w rządzie Donalda Tuska. Polityczka chroni jednak swojej prywatności. Jest córką Izabeli Jarugi-Nowackiej, która tragicznie zginęła w katastrofie Smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. Jarunga-Nowacka pełniła funkcję pełnomocniczki rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn, była także wicepremierką. Ojcem polityczki jest Jerzy Paweł Nowacki, rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Barbara Nowacka od lat związana jest z Maciejem Rembarzem, z którym doczekała się syna i córki, którzy są już nastolatkami. Partnerzy do tej pory nie stanęli na ślubnym kobiercu. Mogą zmienić zdanie, ale tylko wtedy, gdy zostaną spełnione pewne warunki.

Barbara Nowacka z partnerem jest od lat, ale nie chce ślubu. Padł konkretny powód

Barbara Nowacka i Maciej Rembarz wspólnie wychowują nastoletnie dzieci - Zosię i Kubę. Mimo iż para chroni informacji na temat życia prywatnego, to polityczka w przeszłości udzieliła kilku wywiadów, w których opowiedziała o szczegółach związku. "Nie jestem zbyt kochliwa. Jak się zakocham, to już porządnie" - mówiła dla "Vivy!". Jak sama wyznała, do szczęścia w relacji nie potrzebuje oficjalnych dokumentów. Jest również jeszcze jedna rzecz, która powstrzymuje ją i jej ukochanego przed sformalizowaniem związku. Jak się okazuje, musiałyby w Polsce zajść poważne zmiany, wówczas Ministerka Edukacji zaczęłaby rozważać zmianę zdania.

Postanowiliśmy, że nie zrobimy tego, dopóki w Polsce nie będą dopuszczane związki partnerskie. Skoro nasi homoseksualni przyjaciele nie mają do tego prawa, po co nam ono? - wyjaśniła Barbara Nowacka w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów" z kwietnia 2014 r.

Barbara Nowacka z partnerem jest od lat, ale nie chce ślubu. Padł konkretny powód Barbara Nowacka z partnerem jest od lat, ale nie chce ślubu. Fot. Agencja Wyborcza.pl

Polityczka wyraźnie oddziela życie zawodowe od prywatnego. Nie pokazuje w mediach partnera i dzieci. Bardzo rzadko również wspomina o najbliższych. Niewiele wiadomo na temat jej ukochanego. Maciej Rembarz jest osobą prywatną, co polityczka szanuje. Nie pojawiał się u jej boku w czasie kampanii przed wyborami parlamentarnymi. W jednym z wywiadów Barbara Nowacka ujawniła, że mają z partnerem jasny podział, a większość obowiązków domowych przypada właśnie jemu. Ministerka Edukacji o dzieciach mówi równie rzadko. - Dzieci mam mądre, samodzielne. Przed wyjściem z domu Zosia patrzy na mnie pozytywnym, ale krytycznym okiem: 'Dobrze wyglądasz, ale tę koszulę to musisz wyprasować'. Z córką słuchamy muzyki, ona puszcza to, czego słucha, ja jej włączam Demarczyk, Młynarskiego, Glorię Gaynor. Mój gust muzyczny mimo szczerych chęci niestety wciąż tkwi w latach 80. i 90 - mówiła w rozmowie z "Twoim Stylem". Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

