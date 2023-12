Radosław Liszewski od lat znany jest jako gwiazdor disco polo. Większość z nas z pewnością kojarzy hitowy utwór zespołu Weekend "Ona tańczy dla mnie". Prywatnie muzyk od 27 lat pozostaje w szczęśliwym związku małżeńskim z żoną Dorotą. Para chętnie publikuje wspólne kadry w sieci, na których dzielą się codziennością lub tropikalnymi wyjazdami. Nieraz ukochana towarzyszy Radosławowi Liszewskiemu w trakcie występów.

REKLAMA

Zobacz wideo Radosław Liszewski łapał się wielu zawodów. Zdradza, gdzie pracował, zanim zaczął śpiewać disco polo

Radosław Liszewski szczerze o zawodzie. "Praktycznie zawsze pracuję"

Nie da się ukryć, że Radosław Liszewski plasuje się na podium wśród polskich wykonawców disco polo. Muzyk na scenie aż tryska energią, przez co wprowadza zgromadzoną publikę w fenomenalne nastroje. Zastanawialiście się kiedyś, jak znajduje czas na własne uroczystości lub imprezy? Występy zazwyczaj odbywają się w weekendy, tak samo, jak wesela czy komunie. "Uwielbiam rodzinne imprezy. Mam tylko jeden problem, praktycznie zawsze pracuję. Większość takich większych imprez czy wesel mnie ominęło. Niestety bądź stety tego typu umowy w pracy podpisywane są dużo wcześniej. Jak już uda mi się dotrzeć, bawię się, szaleję, tańczę i śpiewam do białego rana" - cytuje jego słowa portal expressilustrowany.pl. Mało tego, wielkimi krokami nadchodzi czas sylwestrowy. Radosław Liszewski nie ukrywa, że w pracy jest to dla niego bardzo napięty okres, a grafik ma wypełniony aż po brzegi.

W ostatnich dwudziestu latach udało mi się raz być w domu na sylwestra. W ostatnim momencie wypadł nam koncert i "zostaliśmy na lodzie". Nie płakałem jednak za długo, mogłem w końcu spędzić go inaczej. Jednak lubię ten tryb. Mamy z żoną dorosłe dzieci, które spędzają ten dzień w swoim towarzystwie. Nawet jeśli jadę na imprezę telewizyjną, biorę ze sobą żonę. Nie gramy na scenie całego recitalu. Po występie mam czas na "tradycyjnego" sylwestra. Bawię się przy muzyce innych artystów - cytuje jego słowa serwis expressilustrowany.pl

Radosław Liszewski poleciał z żoną na Zanzibar

Jakiś czas temu Radosław Liszewski w towarzystwie żony wybrał się na egzotyczne wakacje. Para poleciała na Zanzibar, gdzie wspólnie mogła cieszyć się niezwykłymi widokami i pięknymi okolicznościami przyrody. Oboje chętnie dzielili się relacją z wyjazdu na Instagramie. Publikowali m.in. kadry ze słonecznej plaży, a uśmiech nie schodził im z twarzy. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku nominowane są: Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Wieniawa, Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek i Joanna Przetakiewicz. GŁOSUJ TU!