Waldemar Goszcz urodził się 14 grudnia 1973 roku, więc dziś skończyłby 50 lat. Aktor znany z popularnego serialu "Adam i Ewa" w 2003 roku zginął tragicznie w wypadku samochodowym pod Ostródą. Jego samochód zderzył się czołowo podczas wyprzedzania. Miał wtedy zaledwie 29 lat i osierocił sześcioletnią córkę.

Waldemar Goszcz zginął tragicznie u szczytu sławy. Serial "Adam i Ewa" przyniósł mu największą rozpoznawalność

Do tragicznego wypadku Waldemara Goszcza doszło 24 stycznia 2003 roku. Aktor wracał z przyjaciółmi z Gdańska do Warszawy. W aucie byli z nim Radosław Pazura i Filip Siejka. Goszcz chciał wyprzedzić na wąskiej drodze busa, ale nie zdążył wrócić na swój pas i zderzył się czołowo z nadjeżdżającym z naprzeciwka fordem. Aktor zginął na miejscu, jego pasażerowie zostali ciężko ranni, a auto nadawało się jedynie do kasacji. Jak informował m.in. "Fakt", według policji to kierowca auta ponosił winę za wypadek, bo nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Aktor miał przed sobą obiecującą karierę. Pochodzący z Wolborza Waldemar Goszcz w 1993 roku wziął udział w konkursie Twarz Roku "Twojego Stylu" i wygrał eliminacje, co dało mu przepustkę do show-biznesu.

Serial Adam i Ewa twasowski / Wsowski Tomasz/KAPiF.pl

Waldemar Goszcz po sukcesie w konkursie "Twojego Stylu" zaczął pojawiać się w kampaniach reklamowych znanych marek modowych, takich jak m.in. Cerutti, czy Mugler, a jego twarz szybko stała się rozpoznawalna. Aktor od dziecka marzył o karierze muzycznej, więc chciał wykorzystać swoje pięć minut i w 1997 roku założył zespół Hi Street z Markiem Sośnickim. Przez kilka lat regularnie koncertowali.

Byliśmy pełni wiary i optymizmu, poza tym dość dobrze tańczyliśmy i wyglądaliśmy i chyba nieźle śpiewaliśmy, dlatego wszystkie znaki na niebie wskazywały, że będzie sukces - wspominał w jednym z wywiadów.

Przełomem w jego karierze była rola w serialu "Adam i Ewa", gdzie wcielił się w Adama Rozdrażewskiego, który do szaleństwa zakochał się w Ewie Werner (Katarzyna Chrzanowska). Fani serialu z pewnością doskonale pamiętają piosenkę "Orfeusz" w wykonaniu Goszcza. Utwór pochodził z jego solowego debiutu i był wykorzystany w serialu. - Jestem postrzegany jako człowiek, który gra w serialu o miłości, więc chyba nie będę mógł się od tego odbić, ale przecież piosenki o miłości są świetne, bo można przy nich pić dobre wino, kochać się i całować - mówił w jednym z wywiadów. Utworu "Orfeusz" możecie posłuchać na dole strony. W styczniu minęła 20. rocznica śmierci aktora. W tym wyjątkowym dniu Katarzyna Chrzanowska wspomniała swojego partnera z serialu. W obszernym wpisie, który opublikowała na Facebooku, napisała:

Nie wiem jakie znaczenie tam, gdzie jesteś, ma czas, ale tutaj, w tym roku miałbyś 50 lat. Na pewno miałbyś swój official, dużo lajków i tyle samo hejtów. Widzisz, nic nie rozumiesz z tego języka, kiedyś ci to wytłumaczę. (...) Podziwiano by też twoje dokonania, boś się chłopaku dobrze zapowiadał. Energii i pomysłów miałeś za stu i jestem pewna, że zrobiłbyś dla tego świata dużo dobrych rzeczy. (...) Stary, nawet nie masz pojęcia, ilu ludzi o ciebie pyta. Wiem, że czas nie ma dla ciebie znaczenia, ale to już 20 lat - podkreśliła aktorka.

Katarzyna Chrzanowska i Waldemar Goszcz KAPIF

Waldemar Goszcz osierocił sześcioletnią córkę. Dziś to dorosła kobieta

Jak dziś wygląda córka Waldemara Goszcza ze związku aktora z Moniką Goszcz-Kłos? Wiktoria to już dorosła kobieta. Przez chwilę podążała śladami ojca, nie da się ukryć, że odziedziczyła po nim urodę. Kilka lat temu podpisała kontrakt z jedną z agencji modelingowych i pojawiła się nawet na okładce jednego z magazynów, ale po narodzinach jej syna Stanisława skupiła się na tworzeniu treści dotyczących rodzicielstwa. Z jej profilu możemy wyczytać, że ukończyła studia psychologiczne, ma własny sklep z wyselekcjonowanymi produktami dla mam i prowadzi zajęcia pilates. "Mam na imię Wiktoria, ale muszę się wam przyznać, że nie lubię, jak się tak do mnie zwraca. Wolę Wika, czy Wiki, jakoś tak bardziej na luzie. Jestem mamą kilkumiesięcznego Stasia i dwóch futrzastych kociaków. Po porodzie wiele rzeczy uległo przewartościowaniu (...) Pomysł na prowadzenie Instagrama o rodzicielstwie, dojrzewał we mnie od jakiegoś czasu. Wiele mam, ojców, psychologów dziecięcych prowadzi profile o podobnej tematyce (sama czytam je nałogowo), ale mimo to chciałabym zrobić to dla siebie, a jeśli wy, przy okazji będziecie mogli z tego skorzystać, to będę podwójnie szczęśliwa" - napisała w 2021.

