Michał Szpak od ponad dekady kojarzony jest zarówno ze swojego mocnego głosu, jak i wyrazistego wizerunku, który dla wielu uchodzi za kontrowersyjny. Gdy fotel prezesa TVP objął Jacek Kurski, dla fanów wokalisty jego obecność na antenie stacji była czymś nieprzystającym. W "Wiadomościach" chociażby często pojawiały się materiały np. atakujące społeczność LGBT+, które są sprzeczne z wartościami artysty. Szpak gościł niedawno w podkaście Magdy Mołek, gdzie uchylił rąbka tajemnicy w sprawie pracy na planie stacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Warnke o zmianach w TVP. Mocny komentarz

Michał Szpak odsłania kulisy pracy w TVP. Był inwigilowany

Michał Szpak zdradził, że przez każdym wejściem na wizję, produkcja dokładnie sprawdzała jego stroje, aby nigdzie został ukryty np. symbol tęczy. - W samym "The Voice" też wielokrotnie zwracano mi uwagę i przeszukiwano moją garderobę. Później był też taki zwyczaj, że przed wyjściem trzeba było pokazać się i zrobić zdjęcie stylizacji, co by z kolczyka nie wypadła tęcza na przykład, albo z podeszwy czy części bielizny - powiedział. Relacje artysty z TVP pogorszyły się, gdy pod koniec 2020 roku wziął udział w protestach pod domem Jarosława Kaczyńskiego w sprawie aborcji. Od tamtej pory stacja przestała o nim mówić, nawet w kontekście Eurowizji. Michał Szpak zadeklarował, że gdyby otrzymał zaproszenie od TVP, w obecnej sytuacji odmówiłby.

Michał Szpak zakończył współpracę z TVP ze względu na swoje poglądy

Artysta już wcześniej w rozmowie z Pudelkiem ocenił, że gdyby został dłużej w TVP, czułby się hipokrytą. W efekcie zdecydował się zakończyć intratny kontrakt. - Jeśli ja wyznaję inne zasady niż te, które zostają mi w jakiś sposób narzucone, to niestety ja nie mogę się na to zgodzić, bo nie byłbym w stanie spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć: "w sumie, dlaczego nie, to była taka super posada, siedziałeś, odwracałeś się na fotelu". Godziłem się na to wtedy, kiedy nie było aż takiego fermentu - powiedział.

Michał Szpak KAPiF

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku nominowane są: Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Wieniawa, Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek i Joanna Przetakiewicz. GŁOSUJ TU!