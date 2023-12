Maciej Góraj u szczytu swojej popularności był jednym z najlepiej zapowiadających się aktorów polskiego kina lat 70. Zasłynął rolami w "Strachu", "07 zgłoś się" oraz "Ziemi obiecanej". Choć Góraj nie mógł narzekać na brak propozycji reżyserów, pod koniec lat 80. podjął trudną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych w celach zarobkowych. Od tamtego czasu pojawił się w zaledwie trzech produkcjach - "Pułapce" z 1997 roku, dwóch odcinkach serialu "Ranczo" oraz filmie "Smoleńsk". Na emigracji całkowicie się przebranżowił i odnalazł miłość.

Maciej Góraj w latach 80. porzucił karierę i Polskę

Aktor podjął decyzję o wyprowadzce do Chicago, kiedy pod koniec lat 80. nadeszły w Polsce zmiany ustrojowe. Aby zapewnić godny byt swojej ówczesnej żonie i dzieciom, imał się za oceanem każdej pracy - od sprzątania biur do kierowania ciężarówkami. Choć przez trzynaście lat robił wszystko, aby zarabiać na mieszkającą w Polsce rodzinę. Ale długa rozłąka sprawiła, że rozstał się z żoną. Mimo trudnych chwil, po rozwodzie los się do niego uśmiechnął. W jednym z teatrów w Chicago natknął się na Hannę, z którą tworzy szczęśliwą relację aż do dzisiaj.

Maciej Góraj wziął ślub z partnerką po 28 latach

Maciej Góraj i jego wybranka, Hanna, pobrali się dopiero po blisko trzech dekadach bycia razem. - Jesteśmy z Hanią razem już od 28 lat i ślub kościelny, na który kilka lat temu dostałem w końcu zgodę kościoła, będzie dla nas ukoronowaniem naszej miłości. Hania to miłość mego życia, zakochałem się w niej od pierwszego wejrzenia, bo jest dobra, mądra, ma poczucie humoru, jest piękna i ma niebiańsko piękne oczy - wyznał aktor w rozmowie z serwisem ShowNews. Para pobrała się 9 grudnia 2023 roku w jednym z kościołów na Nowym Mieście w Warszawie, a kolejno wraz z gośćmi udała się na przyjęcie weselne zorganizowane w Konstancinie Jeziornej. Góraj zawodowo związany jest dziś z rynkiem inwestycyjnym, a aktorstwo traktuje hobbystycznie.

