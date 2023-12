Szymon Hołownia pouczony przez internautkę. "Nie zmarnujcie tego". Zareagował

Szymon Hołownia przez wiele lat był przede wszystkim kojarzony z prowadzenia programu "Mam talent!". W 2019 roku wkroczył do polityki i startował w wyborach prezydenckich. Teraz został nowym marszałkiem Sejmu. 13 października odbyło się zaprzysiężenie rządu przez Andrzeja Dudę. Szymon Hołownia opublikował na TikToku nagranie z uroczystości wręczenia uchwał Sejmu, a pod nim odpowiadał na komentarze internautów.

Szymon Hołownia świętuje zaprzysiężenie nowego rządu. "Stał się faktem"

Szymon Hołownia dodał nagranie z uroczystości wręczenia uchwał Sejmu ws. wyboru premiera wraz z Radą Ministrów. - Jesteśmy tu całym Prezydium Sejmu, żeby podkreślić wyjątkowość tej chwili. Po raz pierwszy odkąd obowiązuje Konstytucja z 1997 roku, to Sejm wyłonił kandydata na premiera, a następnie wybrał Radę Ministrów, a nie reagował jedynie na inicjatywę w tej sprawie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dlatego zdecydowaliśmy się zaprosić tu państwa na chwilę po tym trudnym, ale ważnym dniu, żeby jeszcze raz ucieszyć się z tego, że to, co zaczęło się 15 października, stało się faktem 12 grudnia, podziękować jeszcze raz tym wszystkim milionom Polaków, którzy stali w kolejkach, nawet wiedząc już o tym, jaki będzie wynik wyborów, bo chcieli być częścią tego wspaniałego zwycięstwa i tej zmiany - powiedział marszałek Sejmu.

Nowy, demokratyczny rząd stał się faktem! - napisał pod nagraniem na TikToku.

Internauci liczą na nowy rząd i Szymona Hołownię

Internauci gratulują Szymonowi Hołowni, ale też nie ukrywają, że liczą na zmiany w kraju. Panie Szymonie, jest pan najlepszy! Liczymy na pana", "Panie marszałku! Jest pan naszym bohaterem!", "Życzę dużo siły i cierpliwości. Wspaniale kieruje pan Sejmem. Dokonało się. Wygraliśmy już oficjalnie. Teraz zaczną się zmiany na lepsze", "Panie marszałku, jest w nas nadzieja dzięki panu" - piszą. Za wiele ciepłych słów Hołownia podziękował. Jedna z internautek jednak go ostrzegła: "Nie zmarnujcie tego, wierzymy w was panie marszałku!".

Pracujemy dla państwa każdego dnia! - zapewnił.

Szymon Hołownia Szymon Hołownia, Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta