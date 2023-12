Michał Wójcik razem z Marcinem Wójcikiem i Waldemarem Wilkołkiem od lat tworzą jeden z najpopularniejszych kabaretów Ani Mru Mru. Chociaż spędzają ze sobą mnóstwo czasu, poza pracą nie mają wcale bliskich relacji. Michał i Marcin Wójcik mimo zbieżności nazwiska, nie są ze sobą spokrewnieni. Niedawno pojawili się w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Michał Wójcik otworzył się na temat swoich związków i walki z nałogami.

REKLAMA

Zobacz wideo Rodowicz domyśliła się, że mąż ją zdradza. Zatrudniła detektywa

Michał Wójcik w szczerym wyznaniu. "Nie jestem wierny"

Michał Wójcik doczekał się czwórki dzieci: córki Julii oraz synów Jakuba, Charliego i Michała. Przez pewien czas był też mężem Agnieszki. Prowadzący zapytali, czy kobiety zwracają większą uwagę na mężczyzn z poczuciem humoru, a w dalszej części rozmowy Kuba Wojewódzki odniósł się do życia prywatnego kabareciarza.

Nie jestem wierny. Mam czwórkę dzieci z czterema partnerkami. To był efekt zaplanowany, który później okazał się improwizacją. Życie jest jedną wielką improwizacją. Ja nie uważam, żeby życie było żartem, ale tak je traktuję - wyznał.

Michał Wójcik o uzależnieniach i terapii

Prowadzący zapytał Michała Wójcika wprost o to, czy był na terapii w związku z seksoholizmem. - Z seksoholizmu akurat nie. Byłem na terapii z różnych rzeczy np. z używek mocnych - ujawnił. Odniósł się także do plotek na temat tego, że jedną z partnerek poznał właśnie tam. - Blisko prawdy, ale nie chciałbym o tym rozmawiać (…) Jeżeli masz osobę, która to rozumie, to, to przynosi efekt - powiedział.

W marcu 2023 roku zmarła partnerka Michała Wójcika, Janina Włudarczyk, z którą doczekał się syna Michała. - Wydawało mi się w pewnym momencie, że już mam rodzinę, ale los jest przykry - powiedział. Odniósł się także do słów swojej córki, która w jednym z wywiadów nie ukrywała, że życie z ojcem, który jest kabareciarzem, nie należy do najłatwiejszych. - Życie kabareciarza było dla mnie bardzo ciężkie, ponieważ trzeba było podjąć decyzję i ktoś musi na tym ucierpieć. W moim przypadku to była rodzina. To wymaga poświęcenia, nie da się nadrobić tygodnia w trasie po powrocie - ujawnił.

Michał Wójcik fot. KAPIF

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku nominowane są: Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Wieniawa, Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek i Joanna Przetakiewicz. GŁOSUJ TU!