Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski rozstali się po 23 latach małżeństwa. Chociaż na początku nie dzielili się kulisami rozwodu w sieci, wiele zmieniło się, gdy wyszło na jaw, że prezenter spotyka się z Katarzyną Cichopek. Wówczas Smaszcz wielokrotnie uderzała w mediach w byłego męża i jego obecną partnerkę. To także ona przyczyniła się do ujawnienia ich związku. Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski doczekali się dwóch synów - 17-letniego Juliana i Franciszka, który obecnie ma 26 lat. To właśnie ze starszym z nich kobieta petarda pozuje na nowym zdjęciu.

Paulina Smaszcz relacjonuje wizytę u fryzjera ze starszym synem

Paulina Smaszcz wielokrotnie podkreślała, ja ważni są dla niej synowie i jak bliską ma z nimi relację. Tym razem postanowiła pokazać, jak spędza czas z Franciszkiem. Wspólnie wybrali się do fryzjera i jak można wywnioskować ze zdjęcia, postawili na podobne fryzury. Znakiem charakterystycznym Pauliny Smaszcz są krótkie włosy z pazurem, które bardzo do niej pasują. Syn jest bardzo podobny do mamy, chociaż widać u niego też cechy odziedziczone po Macieju Kurzajewskim.

Rodzinnie z Frankiem u naszego ulubionego fryzjera - napisała.

Paulina Smaszcz z synem u fryzjera fot. Instagram.com/paulina.smaszcz

Co wiadomo o Franciszku Kurzajewskim? Niedawno został ojcem

Franciszek Kurzajewski studiował w Izraelu i świetnie sobie radził, jeśli chodzi o naukę. "Skończył takie trudne studia z wybitnym wynikiem, zdobył tytuł magistra, zna perfekcyjnie pięć języków, jest szalenie pracowity i ambitny. Do wszystkiego doszedł własną, ciężką pracą i determinacją" - pisała o synu Paulina Smaszcz na Instagramie. Wszystko wskazuje też na to, że 26-latkowi układa się w życiu prywatnym. W 2021 roku ożenił się z Laurą Esmeraldą Vaccari, którą poznał na studiach. Jego ukochana pochodzi z Werony i to tam zamieszkali małżonkowie. W marcu 2023 roku Franciszek i jego żona zostali rodzicami córki. Paulina Smaszcz kilkukrotnie chwaliła się w sieci zdjęciami z wnuczką, zrobił to też Maciej Kurzajewski. Więcej fotografii gwiazdy z synem znajdziecie w galerii na górze strony.

Paulina Smaszcz na pokazie Philippa Pleina fot. KAPIF

