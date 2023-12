Sebastian Fabijański niezmiennie wzbudza wiele emocji. Teraz za sprawą niedawnej walki w Fame MMA, która trwała tylko 11 sekund. Po ciosie od Sebastiana Wardęgi i narzekaniach na ból kolana i oka, opuścił klatkę, co spotkało się z kontrowersjami i niezrozumieniem tłumu. Na widowni można było usłyszeć przekleństwa i gwiazdy. Okazuje się, że aktor - jak twierdzi - nie przesadzał, bo nabawił się wtedy kontuzji, o czym opowiedział Plotkowi. Operacja w tym przypadku jest niezbędna, by odzyskać pełną sprawność.

Sebastian Fabijański czeka na operację. To efekt walki na Fame MMA

Gdy Sebastian Fabijański pojawił się 13 grudnia (środa) na konferencji serialu Polsat Box Go "Grzechy sąsiadów", gdzie wciela się w jedną z głównych ról, dało się zauważyć, że ma problemy z poruszaniem się. Jak się teraz czuje? W rozmowie z dziennikarzem Plotka, Bartoszem Pańczykiem, serialowy Szczepan wrócił do ostatnich wydarzeń w oktagonie, przez które trafi niedługo na salę operacyjną.

Teraz niestety kuleję. Dobrze, że po walce nic poważniejszego się nie stało. Choć na pewno kolano muszę operować. Pytanie tylko kiedy? Trzeba to jak najszybciej ogarnąć i znaleźć na to przestrzeń. Myślę, że nie unieruchomi mnie to na dłuższy czas. Na szczęście w tym nieszczęściu jest tak, że po wycięciu fragmentu łękotki, dosyć szybko się wraca do sprawności. Przy szyciu łękotki czy np. rekonstrukcji wiązadeł krzyżowych, jest bardzo długa rehabilitacja. Tutaj wystarczy, że wytniesz fragment, miną dwa tygodnie i w miarę normalnie możesz się poruszać - wyznał Sebastian Fabijański Plotkowi.

Sebastian Fabijański kończy z walkami. Co teraz będzie robił?

Sebastian Fabijański zapewnił Plotka, że wyciągnął lekcje z ostatnich wydarzeń. W oktagonie - według jego zapewnień - już go nie zobaczymy. Teraz zamierza skupić się na tym, w czym jest najlepszy, czyli karierze aktorskiej. Przy okazji naszej rozmowy zdradził nam swoje nowe wyzwania. - Z powrotem do sprawności nie powinno być z tym problemów. Póki co, ta kontuzja jest uciążliwa, ale uznaję to za kwestię przejściową. Na pewno muszę bardziej dbać o zdrowie. Ciało to moje narzędzie pracy i musze być w pełni sprawny. To koniec z freak fightami. Chcę skupić się na pracy artystycznej. Mam niedługo zacząć próby do spektaklu na podstawie tekstu Woody'ego Allena. Chcę podziałać w teatrze i tam się wyżyć. Różne szaleństwa za mną - powiedział Plotkowi Fabijański.