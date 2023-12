Alicja Bachleda-Curuś jest dziedziczką ogromnej fortuny. Aktorka pochodzi z bardzo majętnej rodziny, która jest jedną z najbardziej znanych i najbogatszych na Podhalu. Przed wojną jej przodkowie byli jednymi z największych posiadaczy ziemskich w Zakopanem, ale stracili je w komunizmie. Dziadek aktorki całe życie ciężko pracował, aby zapewnić jak najlepsze wykształcenie swoim synom, którzy doskonale radzą sobie w biznesie. Ojciec Alicji Bachledy-Curuś, Tadeusz, z wykształcenia jest geologiem i pracował w Najwyższej Izbie Kontroli jako Główny Geolog Kraju. Jego majątek wyceniany jest na 100 milionów złotych. Jego brat, Adam, studiował ogrodnictwo i ma prawdziwą smykałkę do interesów. Synowie Adama Bachledy-Curusia są nazywani "książętami Podhala". Kim są członkowie najbliższej rodziny aktorki?

Adam Bachleda-Curuś dorobił się z synami prawdziwej fortuny. Oni nazywani są książętami Podhala

Stryj Alicji Bachledy-Curuś w latach 1995-2001 był burmistrzem Zakopanego. Adam Bachleda-Curuś i jego synowie Adam, Albert, Andrzej i Antoni pracują w branży nieruchomości i inwestują w szereg innych biznesów. Rodzina posiada ponad sto nieruchomości zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dorobili się także, działając w branży hotelarskiej. To do nich należy Bachleda Hotel Kasprowy, Bachleda Resort i Bachleda Luxury Hotel w Krakowie. Na tym nie koniec, należy do nich też pasaż na Krupówkach i restauracja "Góralska tradycja". Jak donosi tygodnik "Na Żywo", krewni Alicji Bachledy-Curuś dysponują majątkiem opiewającym łącznie na około 1,3 miliarda złotych.

Żona Andrzeja Bachledy-Curusia, Bernadetta, to prężnie działająca bizneswoman. Urodziła się w Chicago, ale jej rodzice także pochodzili z Podhala. Para wzięła w 2006 ślub w USA, a po roku życia za oceanem wrócili do Polski i doczekali się trójki dzieci. Góralka od małego uczyła się języka polskiego i prowadzi w Polsce dwa butiki marki Carolina Herrera, jeden w Warszawie, a drugi w Zakopanem. Andrzej Bachleda-Curuś studiował na Harvardzie i pracuje w rodzinnej firmie.

Andrzej Bacheleda-Curuś z żonąBernadettą fot. Adam Jankowski/REPORTER eastnews.pl

Jego starszy brat Adam kształcił się na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Mężczyzna prowadzi restaurację Góralska tradycja i Bachleda Hotel Kasprowy. - Adam, może dlatego, że najstarszy, jest najbardziej opiekuńczy, lgną do niego dzieci. To wcale nie znaczy, że jest miękki w biznesie. Potrafi negocjować łagodnie, ale bardzo skutecznie - mówił jego ojciec w rozmowie z "Gazetą Krakowską". Swoją żonę, Małgorzatę, Adam Bachleda-Curuś poznał na studiach. Małgorzata Bachleda-Curuś jest najlepszą przyjaciółką Agnieszki Woźniak-Starak i Pauliny Krupińskiej i wraz z mężem byli świadkami na jej ślubie z Sebastianem Karpielem-Bułecką. Co ciekawe Krupińska wcześniej spotykała się z bratem Alicji Bachledy-Curuś, Tadeuszem.

Adam Bachleda-Curuś z żoną fot. Damian KLAMKA/East News eastnews.pl

Synowie Adama Bachledy-Curusia nie są już do wzięcia. Na ślubie Alberta bawiła się Cichopek z Hakielem

Kolejny z braci, Albert, także studiował na Akademii Leona Koźmińskiego. Jest absolwentem finansów i rachunkowości. Na studiach poznał swoją żonę Monikę. W 2011 roku stanęli na ślubnym kobiercu, a wesele zorganizowali w jednym z należących do rodziny hoteli. Wśród gości na ich ślubie pojawili się m.in. Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel, którzy byli jeszcze wtedy parą.- Albert to największy wojownik, także z racji warunków fizycznych. Absolutnie ma charakter zwycięzcy. Równocześnie jest bardzo spokojny i nigdy nie zaczyna pierwszy - mówił o swoim synu Adam Bachleda-Curuś. Najmłodszy z braci, Antoni, w 2012 roku stanął na ślubnym kobiercu z pochodzącą z Grecji Alexandrą Vasiliki.

