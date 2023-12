Jacek Rozenek 12 grudnia pojawił się na pokazie specjalnym filmu "Ferrari" w reżyserii Michaela Manna. Podczas wydarzenia nie był jednak sam - towarzyszyła mu nowa ukochana, niejaka Maria. Kobieta nie pozowała z nim jednak do zdjęć na ściance. Fotoreporterom jednak udało się uchwycić zakochanych. Wyglądali na naprawdę szczęśliwych.

REKLAMA

Zobacz wideo Jacek Rozenek nie wierzy już w miłość? "Pierwsze pięć lat małżeństwa to była bajka"

Jacek Rozenek znów zakochany

Jacek Rozenek przez wiele lat był mężem Małgorzaty Rozenek, z którą doczekał się dwóch synów - Tadeusza i Stanisława. Kilka lat temu aktor znów mógł pochwalić się medialnym związkiem i chętnie pozował do zdjęć z młodszą od siebie O 25 lat Roksaną Gąską. Choć zaręczyli się i plotkowano, że planują nawet ślub, to w 2018 roku ich drogi się rozeszły. Później aktor przeszedł rozległy udar i przez wiele miesięcy był rehabilitowany. Wygląda jednak na to, że gwiazdor w końcu znów jest szczęśliwy. Od jakiegoś czasu spotyka się z uroczą i ewidentnie młodsza od siebie brunetką. Rozenek nie ukrywa już związku i zabrał nową partnerkę na salony. Oboje wyśmienicie bawili się na premierze filmu "Ferrari". Na zdjęciach z wydarzenia widać, że kobieta unikała ścianki. Jednak podczas eventu nie odstępowała zapatrzonego w nią Rozenka ani na krok. Co więcej, zakochani niemal cały czas trzymali się za ręce. Jacek Rozenek, który na wydarzeniu prezentował się w casualowym stroju - czarnym golfie i ciemnych spodniach - ciągle się uśmiechał. Uśmiech nie schodził też z twarzy jego partnerce. Ta na wydarzeniu pojawiła się w brązowym kożuszku. Uwagę zwracały długie kozaki, które zestawiła z ciemnymi rajstopami i ciemnymi szortami. Całość uzupełniała koronkowa góra. Partnerka Rozenka postawiła na delikatny makijaż i upięła włosy (zdjęcia znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu).

Jacek Rozenek już wcześniej chwalił się ukochaną

Przypomnijmy, że Jacek Rozenek już wcześniej zabrał nową partnerkę na publiczne wydarzenie. Wówczas była to promocja jego książki "Padnij, powstań! Życie po udarze", która miała miejsce w Koluszkach. Aktor udostępnił wówczas zdjęcie z eventu, na którym pozuje z ukochaną, na Facebooku. Podobno kobieta miała wtedy chętnie pozować do zdjęć. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

Jacek Rozenek z nową partnerką Fot. Forum