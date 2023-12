Posłanka zacytowała tekst piosenki punkowej. Lider zespołu szybko odpowiedział

12 grudnia w Sejmie działo się naprawdę dużo. Głośno było o skandalicznym zachowaniu Grzegorza Brauna, który przy pomocy gaśnicy zgasił świece na menorze. Przede wszystkim jednak Mateuszowi Morawieckiemu nie udało się zdobyć wotum zaufania i ostatecznie to Donald Tusk został nowym premierem. Tego dnia podczas obrad na mównicę sejmową weszła również posłanka Trzeciej Drogi Barbara Oliwiecka. Jej przemówienie odbiło się sporym echem.

REKLAMA

Zobacz wideo HOŁOWNIA ZAMIENIA SEJM W PATOSTREAM

Barbara Oliwiecka cytuje w sejmie tekst piosenki punkowej

Do tej pory w Sejmie z muzyką kojarzony był głównie Paweł Kukiz - dawny lidera zespołu Piersi. Teraz doświadczenia związane z muzyką wykorzystała w Sejmie Barbara Oliwiecka, która 12 grudnia podczas swojego wystąpienia zacytowała fragment ulubionej piosenki z młodości. Chodzi o kawałek "Proste, łatwe i piękne" punkowego zespołu Inkwizycja.

To takie proste - wskazać palcem wroga, to jest wróg! Bo inaczej nazwał Boga. Takie łatwe - gdy potrzebni są winni, trzeba znaleźć małych, słabych i innych - powiedziała, a po chwili wyjaśniała: - To jest fragment starego alternatywnego kawałka zespołu Inkwizycja, który usłyszałam jako nastolatka i został mi w głowie do dzisiaj, bo to jest ważna, cenna lekcja - powiedziała.

Owo przemówienie Oliwickiej mogło przejść bez echa, jednak dowiedział się o nim zespół Inkwizycja, którego piosenkę posłanka tak chętnie cytowała. Lider grupy Dariusz Eckert w rozmowie z portalem Wyborcza.pl zdradził, co sądzi wykorzystaniu tekstu utworu na mównicy sejmowej. Nie obyło się bez zaskoczeń. - Mój tekst z mównicy sejmowej? Truizmem byłoby, gdybym powiedział jak bardzom się tego nie spodziewał - powiedział. Muzyk przyznał w rozmowie z Wyborczą, że jest kontent, że posłanka podała nawet źródło cytatu. Eckert nie ukrywał, że jest zaskoczony również tym, że fragment z utworu, który liczy sobie już ponad 20 lat, został wykorzystany w pozytywny sposób.

Bliskie spotkania artystów z politykami zawsze kończyły się katastrofą albo w najlepszym razie niesmakiem. I to głównie dla tych pierwszych. Przykładów aż nadto. Dlatego, prócz (nie ma co ukrywać) mile połechtanego ego, odczułem ukłucie niepokoju. (...) A tutaj fragment tekstu został użyty w dobrej intencji, słusznym kontekście i zgodnie z zamierzonym przekazem.

Jednocześnie muzyk przyznał, że nie sympatyzuje z Trzecią Drogą, której członkinią jest Oliwiecka, ale życzy jej powodzenia. - Ugrupowanie pani posłanki Oliwieckiej nie jest moją ulubioną opcją, ale póki co patrzę na ową partię bez odrazy. I nie muszę się z kimś we wszystkim zgadzać, by stwierdzić, że ktoś jest przyzwoitym człowiekiem. Można by rzec nieskromnie, że to zdarzenie dobrze wróży tej kadencji - podsumował, zapraszając jednocześnie polityczkę na koncert zespołu Inkwizycja. -Tylko immunitet niech pani zostawi. Żeby się nie pogniótł w pogo...- śmiał się.

Politycy lubią muzyczne nawiązania

Przypomnijmy, że to nie jedyne muzyczne nawiązania, które zaistniały na mównicy sejmowej czy w głośnych wypowiedziach polityków. Posłanka PO Joanna Mucha w 2016 roku śpiewała "Nie pucz, kiedy odjadę" w rytm znanego utworu z repertuaru Marino Marini "Nie płacz, kiedy odjadę". Z kolei Marszałek Sejmu Szymon Hołownia nie tak dawno kpił z Mateusza Morawickiego, kiedy ten inicjował rozmowy na temat tworzenia rządu. -To, jak mówił, doprowadziło go do tego, że w jego głowie "od wielu godzin kołacze się znany utwór Zbigniewa Wodeckiego, "Opowiadaj mi tak'". Dzisiaj, mając go cały czas w głowie, sięgnąłem do tekstu, żeby go odświeżyć, to bardzo adekwatny tekst: "Opowiadaj, nikt nie opowiada tak jak ty. Choć bajeczki te na pamięć znam, jakże wszystko to cudownie brzmi Siądź naprzeciw, niech tam sobie leci, płynie czas Chcę usłyszeć wszystko jeszcze raz" - cytował Hołownia utwór Zbigniewa Wodeckiego.

Barbara Oliwiecka Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl