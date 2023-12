W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowego rządu Donalda Tuska. Po złożeniu roty przysięgi i złożenie stosownych podpisów przez premiera i jego ministrów przyszła pora na pamiątkowe zdjęcia. Prezydent Duda zapozował z Donaldem Tuskiem. Jego mina to już hit sieci.

Zaprzysiężenie rządu Tuska. Prezydent Duda zrobił dziwną minę

To żadna tajemnica, że prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk reprezentują różne środowiska polityczne. Przez lata było im nie po drodze. Prawo i Sprawiedliwość wygrało ostatnie wybory parlamentarne, ale nie było w stanie utrzymać rządu bez większości parlamentarnej. Ta misja została powierzona koalicji partii opozycyjnych, zwanej od 12 grudnia Koalicją 15 października. Prezydent Duda spotkał się 13 grudnia w Pałacu Prezydenckim z Donaldem Tuskiem i jego ministrami. Podczas pozowania do wspólnego zdjęcia nie potrafił ukryć swojej ekspresji. Aż ciężko określić, co miała przedstawiać mina prezydenta. Ten grymas z pewnością przejdzie do historii. Jak można było się spodziewać, w sieci pojawiło się już mnóstwo memów, komentujących tą sytuację.

Tusk zaprzysiężony. Duda robił miny Tusk zaprzysiężony. Duda robił miny. Fot. Wojciech Olkusnik/EN

Grzegorz Braun odwrócił uwagę od powołania nowego rządu. Zrobił zadymę w Sejmie

Wtorkowe głosowanie nad wotum zaufania dla nowego rządu zostało przyćmione przez dantejskie sceny, które miały miejsce na jednym z sejmowych korytarzy. Poseł Grzegorz Braun złapał za gaśnicę proszkową i zgasił ją chanukowe świece. Zachowanie polityka Konfederacji, odebrane jako antysemickie, było szeroko komentowane w polskich i światowych mediach. Długo nie trzeba było czekać także na reakcję Marszałka Sejmu, Szymona Hołowni. Marszałek postanowił wykluczyć posła Brauna z dalszych obrad Sejmu. Sprawą zajęła się już prokuratura. Co ciekawe, zachowanie polityka Konfederacji potępiła nawet jego własna partia. Sławomir Mentzen zapowiedział, że podejmie dalsze kroki w tej sprawie.