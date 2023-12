Jessica Mercedes karierę zrobiła jako influencerka i modystka, która prężnie działa w mediach społecznościowych. Jest jednak różnie oceniana przez stylistów. Tym razem celebrytka pojawiła się na świątecznym evencie magazynu "Vogue" w stylizacji, która wzbudziła wiele kontrowersji wśród internautów. Na ten temat wypowiedziała się modowa ekspertka, Karolina Domaradzka.

Zobacz wideo Domaradzka komentuje krytykę butów Lipińskiej

Domaradzka zszokowana stylizacją Jessiki Mercedes: Nie te buty, nie te pończochy

Stylistka uznała wprost, że jest pewna, że stylizacja Jessiki Mercedes to fejk albo też prowokacja. Trudno było jej uwierzyć, że taki dobór ubrań i kolorów to tak "na serio". "Ja mam ewidentny dysonans poznawczy w tym momencie i absolutnie się tego nie wstydzę. Mój mózg nie pracuje. Mój mózg nie wie, co ma myśleć na ten temat. Pierwsze, co nasuwa mi się na myśl, w związku z dysonansem poznawczym, to, że to jest prowokacja. Że ona to zrobiła specjalnie. Dużo można powiedzieć o wyczuciu stylu i mody Jessiki Mercedes, natomiast nawet ona nie połączyłaby tego w taki sposób, jaki widzimy. Nie te buty. Od razu rzuciły mi się w oczy. Nie te pończochy. Nie ta kolorystyka. To można było zrobić dobrze. Tę stylówkę można było zrobić dobrze. I nawet Jessica Mercedes by jej aż tak nie sp*******ła, z całym szacunkiem. Ja wyczuwam albo podstęp, albo prowokację. Natomiast absolutnie mój mózg nie chce pogodzić się z faktem, że to może być prawdziwa stylizacja" - powiedziała Karolina Domaradzka na InstaStories.

Jessica Mercedes na imprezie świątecznej 'Vogue' Jessica Mercedes na imprezie świątecznej 'Vogue'. Fot. KAPiF

Internauci komentują stylizację Jessiki Mercedes. "Wygląda jak matka Stifflera"

Na stylizację Jessiki Mercedes żywo zareagowali także internauci. Na stories Karoliny Domaradzkiej pojawiły się screeny ich komentarzy. "Przez chwilę myślałam, że to Maryla Rodowicz", "Ona się przebrała za Caroline Derpieński", "Może chce być naszą polską Britney?", "Wygląda jak matka Stifflera, pewnie o to chodziło", "Jak Rysia z Killera" - pisali podekscytowani.

