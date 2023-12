Agnieszka Więdłocha marzyła o innym zawodzie. Wszystko przez babcię

Agnieszka Więdłocha zyskała uznanie i popularność dzięki roli Leny Sajkowskiej w serialu TVP "Czas honoru", który opowiada o działalności dywersantów w okresie okupacji. Aktorka podbija także serca publiczności w serii filmów "Planeta Singli", gdzie wcieliła się w główną bohaterkę i partnerowała Maciejowi Stuhrowi. W jej filmografii można znaleźć także serial "M jak miłość", "Lekarze" czy serial "Komisarz Alex". Chętnie obsadzana jest w komediach romantycznych. Jak się okazuje, kiedy dorastała, miała zupełnie inny plan na swoją przyszłość.

Agnieszka Więdłocha miała inne plany na swoją karierę. Chciała pójść w ślady babci i zostać dentystką

Agnieszka Więdłocha jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Jako dziecko marzyła jednak o innym zawodzie. Miała pójść w ślady ukochanej babci Danuty, która była dentystką. Kobieta aż do 82. roku życia pozostała aktywna zawodowo i chciała przekazać wnuczce swój gabinet stomatologiczny. Co ciekawe, aktorka dostała się nawet na Uniwersytet Medyczny, ale tego samego roku zdawała także do szkoły filmowej. Wybrała to, co było bliższe jej sercu, ale długo miała poważny dylemat. Jej wybór był także ogromnym zaskoczeniem dla jej całej rodziny. - Często widziałam babcię przy fotelu dentystycznym, to była jej indywidualna przestrzeń. Jako dentystka samodzielnie wykonywała zadania. Miała swój gabinet, w którym pomagała pacjentom. To było inspirujące (...) Zawsze pięknie umalowana i uczesana, nosiła się z klasą. Lubiłam patrzeć, jak pracowała, byłam pewna, że pójdę na stomatologię - wyznała podczas rozmowy z Szymonem Majewskim w Radiu Zet.

Agnieszka Więdłocha fot. kapif.pl

Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki nie szczędzili sobie czułości. Flirtowali w komentarzach

Agnieszka Więdłocha i aktor Antoni Pawlicki grali parę w serialu "Czas honoru", który w latach 2008-2014 emitowany był na antenie TVP1. W życiu prywatnym także się w sobie zakochali i od lat tworzą jeden z najpopularniejszych związków w show-biznesie. Nie obyło się jednak bez perturbacji. Za pierwszym razem z ich relacji nic nie wyszło. Drugą szansę dali sobie w 30. urodziny aktorki. W 2016 roku Więdłocha i Pawlicki się zaręczyli, a dwa lata później stanęli na ślubnym kobiercu. Zdecydowali, że swoją relację będą trzymać z dala od blasku fleszy i pilnie strzegą prywatności. Tym razem zrobili wyjątek. Na profilu aktorki pojawiło się nagranie z ukochanym z planu kampanii reklamowej, w której razem wzięli udział. Największą uwagę obserwatorów przyciągnęły jednak komentarze, w których para zaczęła ze sobą flirtować. Więcej przeczytacie tutaj.

