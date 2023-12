O zimowych stylizacjach gwiazd obecnie wiele się mówi. Wiele celebrytek zakłada na grudniowe eventy nieco bardziej zabudowane kreacje od tych, które zauważamy u nich podczas ciepłych miesięcy. Są jednak równie efektowne. Jesteście ciekawi, jakie stylizacje można było zobaczyć u gwiazd na ostatnim evencie Vogue'a?

Karolina Ferenstein-Kraśko w wersji złocistej. Sokołowska skradła show potężną sukienką

Żona Piotra Kraśki nie jest za często widywana na salonach. Jej stylizacja na grudniowej imprezie Vogue'a sprawiła, że nie można było obok niej przejść obojętnie. Ferenstein-Kraśko postawiła bowiem tego wieczoru na złocistą sukienkę na ramiączkach, która mieniła się w każdym miejscu. Idealnie podkreślała figurę i jak najbardziej wpasowała się w świąteczny klimat eventu. Do tej kreacji Ferenstein-Kraśko dopasowała złotą kopertówkę, delikatną biżuterię i czarne szpilki. Ukochana znanego dziennikarza prezentowała się olśniewająco. Co z kolei wybrała znana reżyserka pokazów i jurorka "Top Model"? Tym razem widzieliśmy ją w czerni od duetu MMC. Skórzana, rozłożysta sukienka do samej ziemi w połączeniu ze skórzaną marynarką wyglądała bardzo nowocześnie i stylowo. Sokołowska postawiła do tego na niskiego kucyka. Coraz częściej widzimy ją na eventach w długich włosach. Po raz pierwszy zrobiło się głośno o jej nowej fryzurze wskutek sesji dla "Elle", gdzie jurorka "Top Model" wystąpiła na okładce magazynu, mając włosy praktycznie do pasa. Część internautów była zachwycona taką zmianą wizerunku, a drudzy natomiast woleli Sokołowską w dawnej odsłonie. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.

Lara Gessler postawiła na błysk. Klasa

Znana restauratorka pokazała się w połyskującej sukni wieczorowej z wycięciem na nogę. Mogliśmy zaobserwować zatem jej zgrabne nogi, które podkreśliła czarnymi mokasynami. Do całości Lara Gessler postanowiła dopasować czarną, marszczoną kopertówkę. Szykowność całej stylizacji podbiła nietypowa fryzura - restauratorka związała włosy w bardzo nowoczesnym stylu. Więcej zdjęć z tego wydarzenia znajdziecie w galerii na górze strony.

