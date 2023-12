Wzruszający projekt ku pamięci Gabriela Seweryna. "Zasługuje na to"

28 listopada 2023 roku zmarł Gabriel Seweryn. Znany gwiazdor TTV odszedł mając 56 lat. Nie da się ukryć, że został zapamiętany jako projektant mody pełen dystansu do siebie. Nazywano go również "Versace z Głogowa". Wiele osób wciąż nie może uwierzyć w jego nagłą śmierć. Media nieustannie rozpisują się o przyczynie zgonu Gabriela Seweryna. Tymczasem jedna z bliskich koleżanek postanowiła uczcić jego pamięć. Zainicjowała pewien projekt.

Powstanie wyjątkowy projekt o Gabrielu Sewerynie? Jego przyjaciółka o to zadba

Przyjaciółka Gabriela Seweryna wpadła na wyjątkowy pomysł. W rozmowie z portalem glogow.naszemiasto postanowiła wyjawić swoje plany. Znajoma zmarłego celebryty znalazła sposób na uwiecznienie jego pamięci. Chce stworzyć dwa albumy, w których znajdą się archiwalne zdjęcia mężczyzny. Nie zabraknie również fotografii, które przedstawią talent Seweryna. -To ogromna strata nie tylko dla miłośników mody, ale i dla rodziny, dla jego mamy. Jako wieloletnia koleżanka, która także z Gabrielem pracowała, postanowiłam pozbierać to, co powinno być podsumowane. Zdjęcia projektów Gabriela, ich realizacji oraz wybrane wspomnienia przyjaciół i znajomych (...) - wyznała Anna Hamza. Projekt ogłosiła już w mediach społecznościowych. Zachęciła bliskich Seweryna do wzięcia udziału. Co sądzicie? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Punktem wyjścia jest zrobienie albumów dla najbliższych. Czy pójdzie to dalej? Zobaczymy. Gabriel zasługuje na to, by był wspominany jako człowiek zdolny, jako wizjoner. Myślę, że to co wspólnie zrobimy, jest potrzebne i zostanie na lata po Gabrielu - powiedziała znajoma Gabriela Seweryna w wywiadzie.

Bliska znajoma Gabriela Seweryna nie mogła zrozumieć jednego. "Dlaczego nie zadzwoniłeś tego feralnego dnia?"

Gabriel Seweryn miał przy sobie dużo bliskich osób, które wciąż opłakują jego śmierć. Po pogrzebie gwiazdora, który odbył się 6 grudnia, w sieci pojawiło się mnóstwo wzruszających wpisów. Głos zabrała między innymi wieloletnia powierniczka, Arletta Zarzecka. Właścicielka salonu urody nie potrafiła zrozumieć jednej rzeczy. "Dlaczego nie zadzwoniłeś tego feralnego dnia (potrafiłeś zadzwonić z każdą pierdołą)? Pojechalibyśmy do szpitala w Nowej Soli i dzisiaj ja zadzwoniłabym do ciebie, a ty odebrałbyś swój telefon. Teraz telefon twój milczy, bo ty odleciałeś stąd na zawsze mój kolorowy ptaku..." - napisała na Facebooku.

