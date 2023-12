Edyta Herbuś to nie tylko aktorka i prezenterka, ale i tancerka. Jest dwukrotną zdobywczynią Pucharu Polski Formacji Tanecznych oraz wicemistrzynią Polski w tańcach latynoamerykańskich. W nawiązaniu do tych klimatów poruszyliśmy z Herbuś w ostatnim wywiadzie kwestię tańca Anny Lewandowskiej, która od pewnego czasu coraz pewniej czuje się w bachacie. Możemy to zaobserwować na Instagramie trenerki. Co na ten temat uważa ekspertka?

Edyta Herbuś o tańcu. Skomentowała bachatę Anny Lewandowskiej

Znana trenerka fitness na tyle polubiła bachatę, że postanowiła zatańczyć w tym stylu na swoim drugim weselu z Robertem Lewandowskim. Mogliśmy zaobserwować wówczas radosną parę w białych strojach, która rusza się zgodnie z rytmem egzotycznej muzyki. Po kadrach z uroczystości nie zabrakło filmików Lewej, na których tańczy w towarzystwie przyjaciół czy trenera. Jak na jej umiejętności patrzy Herbuś? - Stronię od oceniania. Dla mnie taniec jest tak czystą radością. Wyszłam z fazy typowo turniejowej, teraz szukam różnych form na wyrażanie [siebie - przyp. red.], różnych form ruchu. Sądzę, że to jest fajne, że ludzie tańczą. Czy to jest Ania Lewandowska, czy Ania Nowak. Dobrze, że ludzie tańczą i czerpią z tego radość, bo to jest coś, w czym jest bardzo dużo życia - oznajmiła ekspertka w rozmowie z Plotkiem.

Edyta Herbuś o bachacie Lewandowskiej KAPiF.pl

Edyta Herbuś mogłaby zasiąść w jury Tańca z Gwiazdami?

Przypomnijmy, że tancerka dotarła do półfinału drugiej i czwartej edycji najbardziej znanego show o tańcu w Polsce. Widziałaby siebie w innej roli w tym programie niż tancerki? Zapytaliśmy się Herbuś, czy mogłaby zasiąść w jury programu. - Byłam jurorem w programie "World of Dance" i powiem szczerze, że miałam niedosyt. Bo tańczenie a rozmawianie o tańcu to są dwie różne rzeczy. Najbardziej tęsknię za tańczeniem, a nie rozmawianiem o tym lub ocenianiem innych. Musiałoby się to [bycie w jury - przyp. red.] łączyć z tym, że ja też mogę wyskoczyć na parkiet. Jeżeli będzie kiedyś taka formuła to się nad nią będę zastanawiać - powiedziała nam Herbuś, której zdjęcia znajdziecie na górze strony.

Edyta Herbuś o tańcu KAPiF.pl