Maciej Musiał pokazał mamę. Fani w szoku. "Wygląda jak siostra"

Maciej Musiał to z pewnością jeden z najbardziej rozchwytywanych aktorów młodego pokolenia. Nie tak dawno mogliśmy go zobaczyć w głośnym serialu Netflixa "1899". To nie jedyna produkcja na tej platformie, w której pojawił się gwiazdor. Fani mogli przez krótki moment podziwiać go także w "Wiedźminie". Ostatnio głośnio zrobiło się o nim również przez angaż w "Chłopach". Trzeba przyznać, że aktor ma naprawdę napięty grafik. Wierni obserwatorzy z niecierpliwością czekają, aż gwiazdor odnajdzie swoją drugą połówkę. Ostatnio Musiał wrzucił zdjęcie z piękną kobietą, która jest naprawdę bliska jego sercu. Więcej zdjęć Macieja Musiała znajdziesz w galerii na górze strony.

Maciej Musiał pozuje z urokliwą kobietą. "Ta piękna pani to moja..."

Aktor dodał na profil na Instagramie zdjęcie ze swoją... mamą! Kobieta wygląda zniewalająco. Na fotografii Musiał pozuje przed lustrem z elegancko ubraną mamą, która spokojnie mogłaby być jego siostrą lub koleżanką. "Ta piękna pani to moja mama, która od roku prowadzi swój znakomity sklep, w którym sprzedaje świece, zapachy, a także torby i trochę ubrań (...)" - zareklamował biznes swojej bliskiej. Fani nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. Pod postem wylała się lawina pozytywnych komentarzy. Nic dziwnego, bo kobieta wygląda naprawdę świetnie. Zobaczcie sami.

Fani zaskoczeni tym, jak wygląda mama Macieja Musiała. Zaroiło się od komplementów

Obserwatorzy Macieja Musiała nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli na najnowszym zdjęciu. Większość z nich myślała, że aktor pokazał swoją nową dziewczynę. "Wygląda tak pięknie i młodo, że póki nie przeczytałam opisu, to sobie myślę... oho 'Musiał sobie dziewczynę znalazł w końcu', bo fota wleciała. Pozdrawiam, super!", "Myślałam, że to siostra", "Piękna mama! Wygląda jak siostra", "Piękna i mądra mama" - pisali pod fotografią zachwyceni fani, którzy chwalili nie tylko urodę kobiety, ale także jej kreatywność w biznesie. Też daliście się nabrać? ZOBACZ TEŻ: Maciej Musiał może pochwalić się pięknym mieszkaniem. Kiedyś należało do słynnego artysty

Maciej Musiał z mamą Instagram.com/ ankamusial