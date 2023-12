Doda przeżywa ostatnio bardzo intensywny czas w swojej karierze. Niedawno zakończyła działania przy programie "Doda. Dream Show" a obecnie pracuje nad kolejnymi wielkimi koncertami w Polsce. Napięty grafik i mnóstwo obowiązków z pewnością dają się we znaki. Piosenkarka doskonale wie, jak zadbać o kondycję swojej skóry i okazjonalnie dzieli się ze swoimi fanami różnymi "trikami", które sama stosuje. W najnowszej relacji pokazała się obserwatorom w nietypowym, domowym wydaniu. Więcej zdjęć Dody znajdziesz w galerii na górze strony.

Jak Doda dba o swoją skórę? Niektóre praktyki są zaskakujące

Na ostatnim nagraniu gwiazda zaprezentowała się w związanych włosach i bez makijażu. Na oczyszczonej twarzy umieściła popularną maskę w płachcie, która nawilża, ujędrnia i odświeża skórę. Taki zabieg stosowany przed snem z pewnością ma pozytywne działania. Piosenkarka przywiązuje ogromną wagę do pielęgnacji skóry, ale jej praktyki związane z pielęgnacją włosów mogą was zadziwić. Doda wielokrotnie podkreślała, że bardzo rzadko myje swoją głowę. - Chciałam wam powiedzieć, że nie myję głowy od dwóch tygodni. A nie sorry, od 12 dni. I w ogóle nic się nie zanosi. Ja nie wiem, o co chodzi - mówiła kiedyś na swoim profilu na Instagramie. Artystka przyznała, że nie ma takiej potrzeby, by codziennie myć włosy, a rozleniwianie ich nie jest dobrą praktyką.

Doda Doda pokazała, jak dba o skórę w domowych warunkach. Oto jej sekret. Fot. @dodaqueen/ Instagram

Doda wygrała w sądzie sprawę odnośnie operacji plastycznych. Poddała swoje ciało analizie

Niektóre osoby zarzucają artystce, że ta nie omieszkała skorzystać z operacji plastycznych. W 2013 roku doktor Andrzej Sankowski dowodził w programie "Na językach", że piosenkarka poddała się licznym zabiegom medycyny estetycznej. Doda wytoczyła specjaliście proces, który wygrała. "W trakcie procesu dobrowolnie poddałam swoje ciało szczegółowej diagnozie. Specjaliści wskazani przez sąd dokładnie analizowali moją skórę, szukając na niej mikroblizn za uszami, we włosach, a także w nosie i na podniebieniu. Prześwietlenia i skany wskazały również brak ingerencji w kości, tym samym ostatecznie przekreśliły tezę doktora" - pisała na swoim profilu. Jedyny zabieg, do którego przyznała się gwiazda, to operacja piersi. ZOBACZ TEŻ: Sylwester Polsatu. Doda będzie miała konkurencję? Po dziewięciu latach na scenę wraca uwielbiana wokalistka