Monika Olejnik zadrwiła z Dominiki Chorosińskiej. Słowa nie były potrzebne

Dominika Chorosińska jest obecnie na językach wszystkich. Była aktorka znana z serialu "M jak miłość" nigdy nie kryła swojej sympatii do Prawa i Sprawiedliwości. Polityczka znalazła się w tzw. "dwutygodniowym rządzie" Mateusza Morawieckiego, otrzymując stanowisko ministerki kultury. Na jej temat wypowiedziała się Monika Olejnik, która ma ogromne doświadczenie dziennikarskie w tematyce politycznej. Co powiedziała? Jej reakcja była krótka i wymowna.

Monika Olejnik wymownie o Dominice Chorosińskiej. Zamiast słów wykonała pewien gest

Zmiany w polskim rządzie są jedną z najważniejszych informacji w ciągu ostatnich dni. Nic więc dziwnego, że śledzi je cała Polska. Na ten temat wypowiedziała się Monika Olejnik, która z polityką jest związana od ponad 20 lat. Dziennikarka opowiedziała w rozmowie z Plejadą o swoim stosunku do obecnej sytuacji. - To jest coś niesamowitego, że Sejm otworzył się dla dziennikarzy, tak jak było kiedyś, że Sejm otworzył się dla publiczności. Szymon Hołownia doprowadził do tego, że w Kinotece [warszawskim kinie - red.] siedzieli ludzie i oglądali (...). Myślę, że jesteśmy jedynym krajem, w którym oglądano obrady Sejmu w kinie, to było bardzo wzruszające - podkreśliła, wyraźnie zadowolona. Nie obyło się bez pytania na temat Dominiki Chorosińskiej. Olejnik nie potrzebowała słów, aby wypowiedzieć się na jej temat. - Mogę zrobić tylko minę - stwierdziła kąśliwie i pokazała na twarzy zażenowanie. Zgadzacie się z nią? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Dominika Chorosińska Dominika Chorosińska, Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

Monika Olejnik podsumowała 11 grudnia w Sejmie

Monika Olejnik podkreśliła, że obecne wydarzenia w Sejmie są dla niej wyjątkowe. Dodała, że tego typu sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy. Dziennikarka powiedziała, że pomimo swojego długiego stażu w branży i dobrej znajomości polityki nic jej tak nie zszokowało. - Cały dzień był niesamowity. Mamy dwóch premierów, jeden upadł, jest zaprzysiężony, a drugi zyskał większość i czeka na zaprzysiężenie, tak że to jest historyczny dzień. (...) Nigdy takiego dnia jeszcze nie było - wyznała w wywiadzie z Plejadą. ZOBACZ TEŻ: Chorosińska zwróciła się do Hołowni. Podkreśla, że "jest związana ze środowiskiem kultury"