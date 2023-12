W czerwcu 2022 roku ruszyła kolejna rozprawa przeciwko Danielowi Martyniukowi. Niepokorny syn "króla disco polo" Zenka Martyniuka znieważył sędzię, pisząc, że "brakuje jej w życiu chłopa". Młody Martyniuk usłyszał zarzut znieważenia i zniesławienia sędzi i groziła mu grzywna lub rok więzienia. Sam przyznał się do winy, a na rozprawie wezwano m.in. jego ojca, który nie stawił się w sądzie. Wiadomo, jaki zapadł wyrok w tej sprawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Izabela Trojanowska i Zenon Martyniuk zaśpiewają w duecie? Piosenkarka nie jest zachwycona taką wizją. "Nie nadaję się do tego rodzaju muzyki"

Daniel Martyniuk usłyszał wyrok w sprawie zniesławienia sędzi. Wulgarnie obrażał sędzię

To nie pierwsze problemy z prawem Daniela Martyniuka. Już w 2021 roku usłyszał wyrok i skazano go za łamanie zakazu prowadzenia pojazdów (wcześniej odebrano mu prawo jazdy). Wściekły syn gwiazdora w reakcji na decyzję sędzi obraził ją w mediach społecznościowych. "Z pozdrowieniami dla tych, co myślą, że sterują prawem, a tak naprawdę są niczym i brakuje im w życiu chłopa. Wydając niesprawiedliwy wyrok, który prawdopodobnie został wydany przez czystą niechęć do drugiego człowieka i zazdrość (...). Sześć lat to cię twój chłop robił i nie zrobił, gdyż stwierdził, że takie barachło nie ma uczuć i nawet nie ma co kontynuować. Won pedałówo, co się masz za boga. Pilnuj swojego życia, a nie oceniasz innych, chamie" - napisał wulgarnie. W związku ze skandalicznym zachowaniem Martyniuka Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej wniosła przeciwko niemu akt oskarżenia, mimo że usunął wpis z sieci. - Na swoim profilu umieścił znieważające wulgarne i obelżywe wpisy na temat sędziego Sądu Okręgowego w Białystoku oraz pomówił pokrzywdzoną o takie zachowanie i właściwości, które naraziły sędziego na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu - informowała rzeczniczka prasowa Elżbieta Łukasiewicz. Jaki jest finał tej spawy? Jak donosi portal ShowNews, 11 grudnia Sąd Rejonowy w Zambrowie uniewinnił Daniela Martyniuka, ponieważ sąd nie miał dowodu na to, że wpisy zostały opublikowane z konta Martyniuka. Wyrok nie jest jednak prawomocny.

Daniel Martyniuk odkrył w sobie nowy talent. Wygryzie Zenka? fot. Instagram @danielmartyniuk89/

Daniel Martyniuk układa sobie życie na nowo, ale ukochaną także obrażał w sieci

Daniel Martyniuk niedawno wziął ślub z ukochaną i eks dziewczyną Faustyną. Syn Zenka Martyniuka zaskoczył media i własnych rodziców sekretną ceremonią ślubną na Bali. Co ciekawe swoją partnerkę także niegdyś obrażał w sieci."Dziewczyna aspiruje na panią prokurator. Jakby ktoś się nudził, to 200 złotych i robi wszystko" - pisał po zerwaniu. Żale zostały jednak zapomniane i para stanęła na ślubnym kobiercu. Co ciekawe o jego ślubie nie wiedzieli nawet jego rodzice. Tak Zenon Martyniuk zareagował na te wieści.

Daniel Martyniuk z Faustyną na Bali fot. Instagram.com/faustynaaj