O sukcesie Donalda Tuska wie już każdy. W poniedziałek 11 grudnia Mateusz Morawiecki nie uzyskał wotum zaufania. Mnóstwo osób publicznych komentuje tę sprawę, w tym także Agata Młynarska. Co dokładnie zawarła w najnowszym poście?

Agata Młynarska o zniszczeniu TVP. Odeszła tuż po dołączeniu Anny Popek do "Świat się kręci"

Dziennikarka nie ukrywa, że 11 grudnia był dla niej wzruszającym dniem. "Poczułam, że czas podziału na gorszy i lepszy sort właśnie się skończył!" - oznajmiła w poście. Wróciła następnie do czasów, kiedy pracowała u publicznego nadawcy. "Każdy z nas ma osobistą historię dotyczącą tych ośmiu lat. Moja dotyczy między innymi pracy. Kiedy do programu "Świat się kręci" z nadania nowego prezesa dołączyła Anna Popek jako nowa prowadząca, wiedziałam, że to już koniec mojej obecności i tworzenia tego programu. Straci bezpowrotnie autorski, niezależny charakter. Ingerencje z "góry" po prostu go zniszczą. I tak się stało. (Trzecie zdjęcie zapamiętam jako wybitnie niezręczną sytuację)" - napisała dziennikarka. Na trzecim kadrze widać właśnie Annę Popek. Młynarska podkreśliła następnie, że Telewizja Polska zmieniła się nie do poznania. "Zniszczona została TVP, którą tworzyliśmy po 89 roku. "Twarz" znaczy dla mnie więcej niż tylko ładna buzia. Twarz ma się jedną. Ani chwili się nie wahałam. Odeszłam jako pierwsza z TVP pod rządami J. Kurskiego" - podsumowała gorzko dziennikarka. Wspomniała następnie o kolejnych działaniach publicznego nadawcy.

Potem TVP rozwinęła swój pawi ogon. Wymazała #wośp z pamięci. Paski info i lejąca się propaganda prześcigały się w kłamstwie, hejcie, szczuciu i nienawiści. Złamano ludziom kręgosłupy. Wielu odeszło, niektórzy zostali, bo kredyty, dzieci… Ale wielu też poczuło wiatr w żaglach. Stali się sługami władzy. Trudna robota czeka teraz tych, którzy przyjdą sprzątać - napisała dziennikarka.

Agata Młynarska wspomina czasy TVP KAPiF.pl

Agata Młynarska jest obecnie pełna wiary. Pogratulowała Donaldowi Tuskowi

Na koniec wpisu dziennikarki nie zabrakło kilku słów na temat nowego premiera. "Cieszę się, że zaczyna się coś nowego, ważnego dla Polski. Wszyscy to czujemy. Gratulacje Donald Tusk. W wielkim stylu to wszystko się udało! Panie Premierze! Pamiętaj - Polska jest jedna! Najważniejsze, żeby skończyły się te polsko-polskie wojny! Siły i zdrowia życzę! I żeby pan się nie odkleił od rzeczywistości, co zdarza się na szczytach władzy i sukcesu! #bądźmyczujni" - zakończyła Młynarska, której zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.