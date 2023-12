Redakcja Plotka przez cały rok odsłania przed czytelnikami kulisy show-biznesu. W każdą sobotę redaktor Marcin Wolniak podsumowuje najważniejsze fakty z życia celebrytów w programie Odety Moro "Sobota z Odetą", na antenie Radia Złote Przeboje. Dwie redakcje postanowiły po raz kolejny połączyć siły i wytypować nominowanych w siedmiu kategoriach. To właśnie wy, nasi słuchacze i czytelnicy, możecie wybrać zwycięzców JUPITERÓW. Wspólnie podsumujmy 2023 rok. GŁOSOWAĆ MOŻNA TUTAJ. Zwycięzców poznamy już 30 grudnia. A zanim oddacie swoje głosy, zapoznajcie się z naszymi nominowanymi w każdej z kategorii.

REKLAMA

Zobacz wideo Wieniawa chce zaśpiewać z Dodą na albumie? Zareagowała

GWIAZDA ROKU

W tej kategorii nie mogło zabraknąć Maryli Rodowicz. Ikona polskiej piosenki, nazywana też królową, która co roku "odmrażana" jest w okolicy Sylwestra, ale przecież przez cały rok dostarcza nam rozrywki. Ostatnio uaktywniła się w mediach społecznościowych, a jej chrupiące bagietki za 1200 złotych są już kultowe. Maryla ma jednak silną konkurencję w postaci Dody. Piosenkarka ze swoim "Aquaria Tour" zrobiła prawdziwe zamieszanie na polskim rynku muzycznym. "Doda. Dream Show" to kolejne reality-show gwiazdy wyprodukowane dla Polsatu. Gorąco było także w prywatnym życiu wokalistki. Naszych czytelników rozpalały informacje na temat relacji gwiazdy z Dariuszem Pachutem. Na Jupitera w tej kategorii ma szansę także Katarzyna Cichopek, która wydaje się być w doskonałym nastroju w pracy i poza mną. To niewątpliwie jedna z najpopularniejszych gwiazd TVP, której niestraszna jest nawet kobieta-petarda. Z "Pytania na śniadanie" płynnie przechodzimy do "Dzień dobry TVN", a tam jest Ewa Drzyzga, która jako jedna z nielicznych przetrzymała czystki w śniadaniówce. Kiedyś jej "Rozmowy w toku" były prawdziwym hitem telewizji. Teraz sprawdza się w porannym formacie stacji. Ostatnim nominowanym do Jupitera w tej kategorii jest Edward Miszczak. Jego decyzje w kwestii oferty programowej Polsatu wywoływały wiele kontrowersji. I być może właśnie dlatego o dyrektorze programowym stacji pisało się w tym roku wyjątkowo dużo.

PARA JAK Z KOSMOSU

Show-biznes duetami stoi. W pierwszej edycji JUPITERÓW postanowiliśmy zauważyć te pary, które zdecydowanie rozpalają wyobraźnię naszych czytelników i słuchaczy. W ostatnich tygodniach sporo mówi się o Marcinie Hakielu i jej obecnej partnerce. Zakochani chętnie pokazują się na eventach i pozują do zdjęć. Ewidentnie jako celebryci z pierwszych stron gazet czują się jak ryby w wodzie. W 2023 roku sporo pisze się także o Agacie i Piotrze Rubikach, którzy wyemigrowali z Polski do Miami. Od tego czasu nieustająco relacjonują swoje życie za oceanem. Na JUPITERA szansę mają także Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor, którzy najpierw w pandemii wymyślili "domówki", a teraz pokazują swoją kreatywność w tworzeniu zabawnych reelsów na Instagramie. Wiele emocji wywołuje za to związek Jakuba i Pauliny Rzeźniczaków. Głównie ze względu na "bogatą" przeszłość piłkarza. Jako para mają już jednak bardzo wielu zwolenników. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan, czyli polscy Beckhamowie też znaleźli się w naszym zestawieniu. Oczywiście nie mogło ich zabraknąć w tej kategorii, bo to para jak instytucja. Naszych nominowanych w tej kategorii dopełniają jeszcze Aleksandra Żebrowska i Michał Żebrowski, którzy nie boją się pokazywać swojej prywatności, nawet jeśli to czasami łamie schematy i tematy tabu.

STYLOWA GWIAZDA ROKU

W tej kategorii o pomoc poprosiliśmy naszego modowego eksperta Michała Musiała, który pomógł nam wytypować nominowanych. Na tej liście nie mogło zabraknąć Agnieszki Woźniak-Starak, która wielokrotnie zachwycała nas w tym roku swoimi stylizacjami na czerwonych dywanach. Nominowana jest także Monika Olejnik, która nie boi się modowych eksperymentów i która żyje modą, tak samo jak polityką. Kolejną nominację do JUPITERA otrzymała także Małgorzata Rozenek, która w tej kategorii powalczy z Joanną Przetakiewicz, kobietą, która kocha luksus z wzajemnością, a w szafie ma mnóstwo pięknych kreacji. O nagrodę ubiegać się będzie także nowa jurorka "Mam talent", czyli Julia Wieniawa.

WYDARZENIE NIE Z TEJ ZIEMI

Nie można mówić o podsumowaniu 2023 roku w show-biznesie bez docenienia ważnych wydarzeń, którymi żyli Polacy. Sanah ponownie biła rekordy. Jako pierwsza polska artystka wypełniła Stadion Narodowy, jest też najczęściej streamowaną artystką wg. Spotify. Doda i jej "Aquaria Tour" spotkały się z ogromnym zainteresowaniem. Blanka przekuła hejt w sukces. Jej występ na Eurowizji zamknął usta krytykom, a za sprzedaż singla "Solo" otrzymała diamentową płytę. Grono nominowanych do JUPITERA zamykają także Jerzy Skolimowski, który ze swoim "IO" trafił na Oscary, a także "Chłopi", którzy bili prawdziwe rekordy w polskich kinach.

MIĘDZYPLANETARNY KONFLIKT ROKU

Oczywiście w show-biznesie dram też nie brakowało. W tym roku "wyjaśnień" i afer było naprawdę dużo. Krzysztof Stanowski postanowił podsumować "międzynarodową karierę" Natalii Janoszek i zrobił tym prawdziwą zadymę. Sylwester Wardęga zainicjował tzw. Pandora Gate i postanowił rozliczyć grzechy popularnych youtuberów. Z kolei Caroline Derpieński niczym Supernova wdarła się na celebryckie salony, by za chwilę ostro komentować zachowania Kasi Nosowskiej i Anji Rubik. Nominowaliśmy także Mamę Ginekolog, która przyjmowała znajomych do gabinetu poza kolejnością. W tej kategorii nie mogło zabraknąć Pauliny Smaszcz, która raz po raz przypomina o sobie Maciejowi Kurzajewskiemu i Joanny Opozdy, która wciąż nie może dojść do porozumienia z Antonim Królikowskim. Już jesteśmy ciekawi na kogo oddacie swój głos!

MUZYCZNY-KOSMICZNY POWRÓT ROKU

2023 rok obfitował w wielkie, muzyczne powroty gwiazd. Swój nowy album wydała grupa The Rolling Stones. Któż mógłby przypuszczać, że po tylu latach Stonesi będą walczyć o listy przebojów z Beatlesami? Dzięki osiągnięciom nowoczesnej technologii możemy cieszyć się nową piosenką The Beatles po wielu latach przerwy. Doceniliśmy także Dawida Podsiadło, który wrócił z nowym albumem i na stadiony. Wciąż zachwyca artyzmem i swoimi pomysłami. Grono nominowanych uzupełniają grupy Depeche Mode i Take That, które wyjątkowo często goszczą na antenie Radia Złote Przeboje.

WCIĄŻ NA MUZYCZNYM TOPIE

To kategoria, w której o nominowanych decyduje wierność i miłość oddanych fanów. Docenione zostały dwie wokalistki, które są mocno związane z Lublinem - Beata Kozidrak i Urszula. Ich piosenki się po prostu nie starzeją, a słuchacze RZP uwielbiają do nich wracać. Nie nudzą się także utwory Artura Gadowskiego i grupy IRA. Wciąż na topie są także Wilki z Robertem Gawlińskim na czele. A grono nominowanych do JUPITERA uzupełnia Pet Shop Boys. Zdjęcia niektórych nominowanych do JUPITERÓW 2023 znajdziecie w galerii na górze strony.

Beata Kozidrak na ściance. Beata Kozidrak zaśpiewała dla Plotka po włosku. Fot. Kapif.pl