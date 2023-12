Sezon świąteczny zaczął się pełną parą i już wkrótce pożegnamy 2023 rok. Część osób zapewne wybiera się na szampańskie przyjęcie i planuje hucznie świętować nadejście nowego roku. Nie można również zapomnieć o imprezach organizowanych przez stacje telewizyjne. Trwają przygotowania do kolejnej "Sylwestrowej Mocy Przebojów", czyli słynnego koncertu Telewizji Polsat. Jak zwykle odbędzie się on w Parku Śląskim w Chorzowie. My już wiemy, kto wystąpi na scenie 31 grudnia.

To oni wystąpią na tegorocznej imprezie sylwestrowej na Śląsku! To przy ich muzyce będą się bawić fani

Pojawiły się już nazwiska osób, które umilą czas swoją muzyką w nadchodzącego sylwestra. Wśród artystów nie brakuje znanych nazwisk. Na imprezie nie zabraknie między innymi Dawida Kwiatkowskiego, który wciąż jest uwielbiany przez tysiące nastolatków. Na liście jest również Doda, która obecnie nie zwalnia tempa z koncertami. Można się również domyślić, że pojawi się też Smolasty. Jego hit z piosenkarką "Nim zajdzie słońce" zdobył ogromną popularność. Fani z pewnością będą chcieli go usłyszeć. Oprócz tego na Śląsku wystąpią Lady Pank, Feel, Kayah, Enej czy Golec uOrkiestra. Pojawią się również gwiazdy mediów społecznościowych takie jak Skolim czy Tribbs. Słuchacze będą mogli podziwiać również zwycięzców dwóch ostatnich edycji show "Twoja twarz brzmi znajomo", Kubę Szmajkowskiego i Oskara Cymsa. Oprócz słynnych polskich gwiazd wejście w nowy rok stanie się jeszcze bardziej wyjątkowe dzięki zagranicznemu artyście. Mowa o Matteo Bocellim, synie Andrei Bocellego. Spodziewaliście się? Więcej zdjęć muzyka znajdziecie w galerii na górze strony.

Historia kariery Matteo Bocellego. W 2021 roku powstał jego pierwszy singiel

Matteo Bocelli odziedziczył po sławnym ojcu talent wokalny. W 2021 roku wydał swój pierwszy singiel pt. "Solo". 26-latek ma na swoim koncie niemało sukcesów. Popularność przyniósł mu nagrany z ojcem duet w 2018 roku, który stał się hitem internetu. Matteo współpracował między innymi z Edem Sheeranem czy Jennifer Lopez. Nie da się ukryć, że ta rozchwytywana gwiazda zrobi prawdziwą furorę na koncercie Polsatu. Cieszycie się? Więcej na temat artysty przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Tadeusz Rydzyk zaprasza na sylwestra. Zamiast hucznej imprezy atrakcja związana z głęboką refleksją

