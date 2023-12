Michał Piróg wielokrotnie udowadniał, że ma ogromny dystans do siebie. Celebryta nie ukrywa również swojego zdania i z dumą głosi własne poglądy. Nie da się ukryć, że jego bezpośredniość nierzadko wywołuje skrajne emocje. Choreograf aktywnie działa w przestrzeni mediów społecznościowych. Na profilu na Instagramie obserwuje go prawie pół miliona użytkowników. Tancerz często wrzuca odważne zdjęcia do sieci. Ostatnio pokusił się o fotografię, która zaskoczyła odbiorców. Tylko spójrzcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Piróg szczerze o błędach uczestników "Top Model". Czemu nie udaje im się zaistnieć?

Michał Piróg zapozował w makijażu i spódnicy. Fani zazdroszczą mu figury

Michał Piróg niedawno zaprezentował się w wyjątkowej stylizacji. Składała się ona ze spódnicy i eleganckiej bluzki. To jednak nie wszystko. Na twarzy celebryty pojawił się również odważny makijaż. Tancerz postawił na mocne podkreślenie oczu i ust. Skąd pomysł na taki wizerunek? Fani nie kryli zaskoczenia. W ostatnim czasie Piróg spełnia się jako aktor teatralny. Szokująca odsłona była jedynie charakteryzacją podczas spektaklu pt. "Wieczór kawalerski". Oprócz choreografa w sztuce wzięły udział Monika Mariotti, Karolina Michalak i Anna Gzyra, które z chęcią pozowały z gwiazdorem. Piróg wyznał, że był to jego ostatni występ w 2023 roku. Fani byli pod wielkim wrażeniem figury mężczyzny. "Zawsze chciałabym mieć takie nieogolone nogi", "Cudne nóżki. Zgrabne jak u sarenki", "Michał, zawsze zaskakujesz swoją stylizacją" - czytamy. Co sądzicie? Więcej zdjęć w nietypowej odsłonie znajdziecie w galerii na górze strony.

Niedawno w sieci wybuchła afera związana z Michałem Pirógiem. Na Instagramie szybko pojawiło się oświadczenie

Niedawno zrobiło się głośno o aferze związanej z Michałem Pirógiem. Celebryta opublikował mema w sieci. Pojawiły się głosy, że tancerz wyśmiewał się z sytuacji w Palestynie. Takie oskarżenie padło głównie ze strony Damiana Zawrotniaka, który jest znany jako "Pan Dociekliwy". Mężczyzna stwierdził, że choreograf zachowuje się niewłaściwie. Piróg bez wahania odniósł się do całej sytuacji, gdzie jasno przedstawił swoje poglądy. "Proszę nie dodawać sobie i nie zarzucać mi, że śmiejąc się z poczynań pewnych osób, wyśmiewam się z ofiar wojny. Wojna jest wielką tragedią dla każdej ze stron. Ignorancja jest natomiast wirusem, który tę tragedię wzmacnia" - wyznał. Chcecie wiedzieć, co jeszcze napisał w sieci na ten temat? Więcej przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Michał Piróg o dzieciach zabitych w Izraelu. Jest wstrząśnięty. "Krwawi mi serce"